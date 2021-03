Corona: Märkischer Kreis schließt die Schulen - Neue Regeln auch für Friseurbesuch

Drastische Maßnahmen

Alle Schulen im Märkischen Kreis bleiben ab Mittwoch geschlossen. Die Schüler wechseln in den Distanzunterricht - ausgenommen davon sind die Abschlussklassen. Das hat der Märkische Kreis in Abstimmung mit dem NRW-Gesundheitsministerium per Allgemeinverfügung beschlossen. Neue Regeln gibt es auch für den Besuch beim Friseur.