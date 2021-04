Corona im MK: Vier weitere Tote und 202 Neuinfizierte

News im Ticker

Der Märkische Kreis bleibt ein Corona-Hotspot in NRW. Alle News zur Lage in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden, Plettenberg und anderen Städten im MK im Ticker.

Der Märkische Kreis zählt zu den Corona-Hotspots in NRW. Infos zur aktuelle Lage in NRW finden Sie hier.

Die Inzidenz im MK liegt über 200, so ist die Situation in den Nachbarkreisen Unna, Olpe und Hochsauerlandkreis..

Eine nächtliche Ausgangssperre gilt seit dem 9. April. (News zum Coronavirus im MK)

Update vom 22. April, 12.50 Uhr: Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung und 202 Neuinfektionen vermeldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises am Donnerstag. 161 vormals Infizierte durften die Quarantäne verlassen.

Kreis Märkischer Kreis (MK) Einwohner ca. 410.000 (Stand 2019) Größte Städte Iserlohn, Lüdenscheid, Menden

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Märkischen Kreis im Vergleich zu Mittwoch weiter leicht angestiegen. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich in den letzten sieben Tagen 220,4 (+Männer und Frauen pro 100.000 Einwohner im MK mit dem Coronavirus angesteckt. Auch die lokalen Inzidenzen im Märkischen Kreis bewegen sich weiter auf hohem Niveau.

In den vergangenen 24 Stunden sind beim Gesundheitsamt 202 labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Das sind zwar 20 Neuinfektionen mehr als am Donnerstag der vergangenen Woche, aber 28 weniger als noch vor 14 Tagen.

Wie schon am Vortag kommen die meisten Neuinfizierten (46) auch am Donnerstag aus Lüdenscheid. Am Mittwoch hatte das Gesundheitsamt 80 neue Fälle in Lüdenscheid registriert.

Die 202 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+5), Balve (+8), Halver (+5), Hemer (+15), Herscheid (+1), Iserlohn (+34), Kierspe (+11), Lüdenscheid (+46), Meinerzhagen (+18), Menden (+27), Nachrodt-Wiblingwerde (+4), Neuenrade (+7), Plettenberg (+17), Schalksmühle (+2) und Werdohl (+2).

Im Märkischen Kreis dürfen derzeit 1.654 Coronainfizierte sowie 2013 Kontaktpersonen ihr Haus oder ihre Wohnung nicht verlassen.

Bei den vier Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer aus Plettenberg im Alter von 79 bzw. 85 Jahren. Aus Iserlohn verstarb eine 85-jährige Frau und aus Lüdenscheid ein 85-jähriger Mann. Die Zahl der Personen, die im Märkischen Kreis in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben sind, erhöht sich dadurch auf 350.

In den Krankenhäusern werden zurzeit 122 Covid-19 Patienten behandelt, davon 36 intensivmedizinisch, 24 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 31 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 44 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne.

In Schulen sind 25 und in Kitas 23 Coronafälle bekannt, 36 in sonstigen Einrichtungen, vor allem in Firmen. Die Gesundheitsdienste planen für heute 177 PCR-Tests, davon 82 an der Teststation Lüdenscheid und 95 an der Station Iserlohn.

Seit Beginn der Pandemie wurde laut Kreis insgesamt 17.804 labor-technisch bestätigte Coronanachweise beim Gesundheitsamt aktenkundig. 15.800 Männer und Frauen haben das Virus überwunden.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Altena: 37 Infizierte, 596 Gesundete, 49 Kontaktpersonen und 22 Tote

Balve: 38 Infizierte, 269 Gesundete, 42 Kontaktpersonen und 3 Tote

Halver: 87 Infizierte, 705 Gesundete, 112 Kontaktpersonen und 7 Tote

Hemer: 117 Infizierte, 1.167 Gesundete, 161 Kontaktpersonen und 23 Tote

Herscheid: 16 Infizierte, 175 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 4 Tote

Iserlohn: 263 Infizierte, 3.416 Gesundete, 355 Kontaktpersonen und 69 Tote

Kierspe: 71 Infizierte, 742 Gesundete, 52 Kontaktpersonen und 12 Tote

Lüdenscheid: 434 Infizierte, 3.062 Gesundete, 479 Kontaktpersonen und 62 Tote

Meinerzhagen: 140 Infizierte, 1.151 Gesundete, 187 Kontaktpersonen und 19 Tote

Menden: 162 Infizierte, 1.685 Gesundete, 187 Kontaktpersonen und 49 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 13 Infizierte, 238 Gesundete, 12 Kontaktpersonen und 11 Tote

Neuenrade: 40 Infizierte, 411 Gesundete und 29 Kontaktpersonen und 3 Tote

Plettenberg: 145 Infizierte, 1.057 Gesundete, 205 Kontaktpersonen und 29 Tote

Schalksmühle: 31 Infizierte, 284 Gesundete, 22 Kontaktpersonen und 6 Tote

Werdohl: 60 Infizierte, 842 Gesundete, 107 Kontaktpersonen und 31 Tote

Update vom 22. April, 8.45 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis ist zum zweiten Mal in Folge angestiegen, nachdem der Wert am Dienstag vorübergehend unter die Marke von 200 gefallen war. Am Donnerstag beträgt die Inzidenz für den MK nach Angaben des Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW 220,4 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Das ist ein Plus von 4,6 im Vergleich zu Mittwoch. Der Landesschnitt in NRW ist um 2,9 auf 173,4 gestiegen.

Corona im MK: Hohe Inzidenz am Donnerstag - Zahl der Toten steigt

Die Zahl der Toten ist im Märkischen Kreis ebenfalls weiter gestiegen. Laut LZG erhöhte sich die Zahl der Menschen, die im Märkischen Kreis, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben sind, um vier auf nunmehr 350. Zudem wurden am Donnerstag 200 Neuinfizierte im Märkischen Kreis gemeldet.

+ Die Inzidenz im Märkischen Kreis und Nachbarkreisen vom 22. April. © Dashboard Land NRW/Screenshot

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen weist inzwischen der Oberbergische Kreis mit einer Inzidenz von 263,2 auf.

Der Wert der Stadt Remscheid, die am Mittwoch noch mit 291,0 Hotspot Nummer eins in NRW gewesen ist, ist deutlich auf 258,7 gesunken. Hagen liegt am Donnerstag bei 257,6, der Kreis Unna bei 230,4.

