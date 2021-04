MK führt Privilegien für Geimpfte ein - in ersten Ausnahmefällen

Überraschende Lockerungen

Rund 40.000 Menschen aus dem Märkischen Kreis, die bereits ihre Zweitimpfung erhalten oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, dürfen sich über vorsichtige Lockerungen freuen. Das teilte der Märkische Kreis soeben mit. Die Privilegien beziehen sich bislang noch auf Ausnahmefälle, sind aber ein erster Schritt in Richtung Lockerungen für Geimpfte.

Wie der Märkische Kreis am Morgen erklärte, betrifft die Corona-Lockerung vollständig geimpfte Kontaktpersonen und Menschen, die Covid-19 bereits überstanden haben. Sie werden unter bestimmten Voraussetzungen von der häuslichen Quarantäne befreit, wenn sie einen nachweislichen Kontakt zu einem Infizierten hatten. Im Märkischen Kreis haben inzwischen rund 26.500 Menschen ihre Zweitimpfung erhalten, 15 Tage danach verfügen sie über den vollständigen Impfschutz. Zudem gelten mehr als 16.000 Menschen aus dem Märkischen Kreis als von Covid-19 genesen. Wenn die Erkrankung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, verfügen sie über ausreichend Antikörper. Zuletzt hatte es eine Debatte über mehr Rechte für Geimpfte gegeben.

Kreis Märkischer Kreis (MK) Einwohner ca. 410.000 (Stand 2019) Größte Städte Iserlohn, Lüdenscheid, Menden

Vorausgegangen war am Donnerstag eine Ergänzung der Corona-Test- und Quarantäneverordnung durch das Land NRW. Die Privilegien, als Kontaktperson der Kategorie I nicht in Quarantäne zu müssen und sich weiter frei draußen zu bewegen, sind im Märkischen Kreis aber an Bedingungen geknüpft. So dürfen die betreffenden Kontaktpersonen keine Symptome haben und über einen vollständigen Impfschutz verfügen. Vollständig geimpft sind Personen am 15. Tag nach der zweiten Impfung mit Biontech/Pfizer, Moderna oder Astrazeneca.

Bei dem Impfstoff Johnson & Johnson reicht eine Impfung aus. Entwickelt die Kontaktperson trotz vorausgegangener Impfung Symptome, so muss sie sich unverzüglich in häusliche Isolierung begeben und sich zeitnah einem PCR-Test beim Hausarzt unterziehen, teilt der Märkische Kreis mit. Im Märkischen Kreis sank die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt wieder.

Erste Privilegien für Geimpfte im Märkischen Kreis: Nachweise vorlegen

Lockerungen der Quarantänepflicht gibt es auch für Kontaktpersonen, die nachweislich schon eine Covid-19-Erkrankung innerhalb der letzten sechs Monate durchgemacht haben. Hat eine Kontaktperson nachweislich vor mehr als sechs Monaten Covid-19 überstanden und vor mindestens zwei Wochen die erste Impfung (von zwei notwendigen) erhalten, ist sie ebenfalls von der Quarantäne befreit.

Lockerung für Geimpfte im MK: Impfbescheinigung erforderlich

Die entsprechenden Nachweise (Impfbescheinigung) müssen an das Gesundheitsamt übersandt werden (QAusnahme@maerkischer-kreis.de oder Fax 02351/966-2140). Für 14 Tage sollten die Nachweise außerdem mitgeführt und auf Verlangen beispielsweise dem Ordnungsamt vorgelegt werden. Nach Eingang der Nachweise bestätigt das Gesundheitsamt, dass keine Quarantäne besteht. Unterdessen werden immer mehr Personen impfberechtigt.

Privilegien für Geimpfte: Besondere Regelungen in Krankenhäusern

Für Personen, die sich in medizinischen Einrichtungen aufhalten, gelten einige Besonderheiten. Auch wenn Patientinnen und Patienten aufgrund einer unterstellten Immunität von der Quarantäneverpflichtung ausgenommen wären, müssen Sie sich in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Tageskliniken oder Rehakliniken innerhalb der Einrichtung quarantäneähnlich absondern. Die genauen Regelungen unterliegen dem jeweiligen Hausrecht, so regelt es die NRW-Verordnung.

Personal in medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen sollte sich auch bei Vorliegen der Voraussetzungen für eine Quarantänebefreiung vor Wiederaufnahme der Tätigkeit unbedingt zuerst mit dem Arbeitgeber in Verbindung setzen, da ggf. dennoch zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen werden.



