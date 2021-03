Corona-Hotspot MK: Südafrika-Mutation nachgewiesen, Briten-Mutante bei 61 Prozent

Der Märkische Kreis ist Top-Hotspot in Nordrhein-Westfalen. Ab Montag (29. März) greift die Corona-Notbremse. Alle News zur Lage in Lüdenscheid, Iserlohn, Menden, Plettenberg und anderen Städten im Märkischen Kreis im Ticker.

Der Märkische Kreis ist aktuell ein Corona-Hotspot.

NRW-weit hat der MK derzeit die höchste Inzidenz (>200).

Ab Montag (29. März) greift im MK die Corona-Notbremse. (News zum Coronavirus im MK)

Update vom 31. März, 16.15 Uhr: Nachdem sich Plettenbergs Bürgermeister Ulrich Schulte als zweiter Bürgermeister im MK mit dem Coronavirus infiziert hat und Anfang letzter Woche nur mit leichten Symptomen zu kämpfen hatte, hat sich sein Gesundheitszustand danach deutlich verschlechtert. „Seit Donnerstag liege ich nur noch im Bett“, sagte das Stadtoberhaupt. Husten und Schnupfen, leichtes Fieber und vor allem Kraftlosigkeit und Müdigkeit haben den Bürgermeister so ausgebremst, dass er auch seinen Amtsgeschäften derzeit nicht mehr nachgehen kann, um die er sich Anfang letzter Woche noch aus dem Home-Office gekümmert hatte. „Dieses ‘Ich arbeite einfach weiter’ hat sich erledigt“, berichtete Schulte am Telefon, der sich nachweislich mit der britischen Mutation B 1.1.7. angesteckt hatte und bei dem das Coronavirus durch die ganze Familie gegangen ist.

Dass der Verlauf so schlimm wird, wie bei seinem Werdohler Amtskollegen Andreas Späinghaus, der nach einem anfangs milden Verlauf später sogar ins Krankenhaus musste, hofft der 54- jährige Schulte nicht. „Es ist inzwischen etwas besser als in den letzten Tagen“, sagte er. Die Amtsgeschäfte im Rathaus übernimmt derzeit sein Stellvertreter Matthias Steinhoff, der – je nach Themengebiet – auch von den Kollegen Jens Groll und Sebastian Jülich unterstützt wird.

Update vom 31. März, 14.48 Uhr: Das Kreisgesundheitsamt meldet 208 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Damit sind insgesamt 1.738 Menschen aktuell erkrankt. Ein weiterer Todesfall musste glücklicherweise nicht notiert werden.

Außer den nachweislich an Corona-Erkrankten dürfen auch 2.017 Kontaktpersonen ihre Wohnung beziehungsweise ihr Haus nicht verlassen. Sie müssen vorerst in häuslicher Quarantänebleiben.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember 2019) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Die 208 labor-technisch bestätigten Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+6), Balve (+3), Halver (+7), Hemer (+16), Herscheid (+3), Iserlohn (+44), Kierspe (+10), Lüdenscheid (+38), Meinerzhagen (+6), Menden (+18), Nachrodt-Wiblingwerde (+5), Neuenrade (+5), Plettenberg (+22), Schalksmühle (+2) und Werdohl (+22). In den vergangenen sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Kreis 229,6 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Der Wert ist damit wieder leicht gesunken. Der Durchschnittswert bei den Mutationen in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 61,3 Prozent.

Ein weiterer Todesfall musste glücklicherweise nicht notiert werden. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 zählt der Märkische Kreis insgesamt 15.029 positive Coronanachweise. 12.981 Menschen haben den Virus überwunden. 310 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 387 PCR-Tests, davon 280 an der Teststation Lüdenscheid, 101 an der Teststation Iserlohn und 6 mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 120 Covid-19-Patienten behandelt, davon 28 intensivmedizinisch, 16 müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind 55 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 66 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind aktuell 53 und in Kitas 18 Coronafälle bekannt; 74 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.



Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 61 Infizierte, 504 Gesundete, 100 Kontaktpersonen und 19 Tote



Balve : 19 Infizierte, 231 Gesundete und 19 Kontaktpersonen und 2 Tote



Halver : 76 Infizierte, 580 Gesundete, 76 Kontaktpersonen und 5 Tote



Hemer : 91 Infizierte, 990 Gesundete, 77 Kontaktpersonen und 21 Tote



Herscheid : 40 Infizierte, 125 Gesundete, 60 Kontaktpersonen und 4 Tote



Iserlohn : 308 Infizierte, 2.979 Gesundete, 242 Kontaktpersonen und 61 Tote



Kierspe : 88 Infizierte, 627 Gesundete, 118 Kontaktpersonen und 10 Tote



Lüdenscheid : 451 Infizierte, 2.262 Gesundete, 548 Kontaktpersonen und 51 Tote



Meinerzhagen : 112 Infizierte, 958 Gesundete, 223 Kontaktpersonen und 18 Tote



Menden : 141 Infizierte, 1.453 Gesundete, 154 Kontaktpersonen und 47 Tote



Nachrodt-Wiblingwerde : 24 Infizierte, 208 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 10 Tote



Neuenrade : 33 Infizierte, 354 Gesundete und 78 Kontaktpersonen und 3 Tote



Plettenberg : 184 Infizierte, 750 Gesundete, 182 Kontaktpersonen und 24 Tote



Schalksmühle : 16 Infizierte, 250 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und 5 Tote



Werdohl : 93 Infizierte, 710 Gesundete, 96 Kontaktpersonen und 30 Tote

Corona-Hotspot MK: Sechs Fälle von neuer Mutation bestätigt - 208 Neuinfektionen

Update vom 31. März, 7.16 Uhr: Wie der Märkische Kreis auf Anfrage bestätigt, wurde inzwischen bei sechs Infizierten aus dem MK die südafrikanische Mutation des Coronavirus - B.1.351 - nachgewiesen. Bislang hatte der Märkische Kreis immer nur von Verdachtsfällen gesprochen. Eine Patientin in den Märkischen Kliniken, die B.1.351 in sich trug, stammte aus dem Kreis Olpe.

Die neue Variante wurde weltweit zum ersten Mal Anfang Oktober 2020 festgestellt. Sie tauchte in der südafrikanischen Region Nelson-Mandela-Bay auf., heißt deshalb Südafrika-Mutante. Sie gilt als ansteckender als der Wildtyp.

Der Anteil der ebenfalls infektiöseren britischen Mutante B.1.1.7 an den Neuinfektionen im Kreis ist inzwischen dominant. Sie liegt nach Angaben des Kreises bei rund 60 Prozent. Unter den positiv getesteten Patienten auf der Isolier- und der Intensivstation im Klinikum Lüdenscheid beträgt der Anteil nach Angaben der Märkischen Kliniken sogar 92,8 Prozent. Bei 52 von 56 Covid-19-Patienten wurde diese Variante nachgewiesen (Stand: 29. März).

Am Mittwoch wurden erneut mehr als 200 Neuinfektionen aus dem Kreis gemeldet. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) registrierte das Gesundheitsamt MK am Dienstag 208 Nachweise von Sars-CoV-2. Vor einer Woche waren es 212. Dadurch ging die Sieben-Tage-Inzidenz - wie auch im gesamten Bundesland - leicht zurück auf 229,6 (Vortag: 232,6). Damit bleibt der Märkische Kreis auch weiterhin Corona-Hotspot Nummer eins in NRW. Neue Todesfälle wurden am Mittwoch nicht gemeldet. Vom Impfstopp mit Astrazeneca ist auch das Impfzentrum in Lüdenscheid betroffen.

Update vom 30. März, 15.15 Uhr: Auch im Radprax-Krankenhaus Plettenberg merken die Verantwortlichen den spürbaren Rückgang der Coronazahlen. Erstmals seit langem sind auf der Intensivstation wieder Betten frei. „Wir haben die Lage im Moment im Griff“, sagt der Ärztliche Direktor Dr. Andrzej Ploch.

Corona im MK: Erstes positives Signal seit Wochen im NRW-Hotspot

Update vom 30. März, 13.14 Uhr: Eine gute Nachricht gibt es am Dienstag: Im Märkischen Kreis sind aktuell 1.711 Menschen am Coronavirus erkrankt und damit deutlich weniger als am Vortag (1.878). Das teilt das Kreisgesundheitsamt mit. Es ist der erste nennenswerte Rückgang bei den akut Infizierten im Kreis seit dem 16. März. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ging leicht zurück. Dennoch bleibt der MK Hotspot in NRW.

Innerhalb eines Tages wurden nach Angaben des Kreises 58 Neuinfektionen sowie drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung notiert Die nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten dürfen ihre Wohnung beziehungsweise ihr Haus nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich 2.359 Kontaktpersonen.



Die Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+3), Balve (1+), Halver (+2), Hemer (+3), Herscheid (+1), Iserlohn (+4), Lüdenscheid (+20), Meinerzhagen (+4), Menden (+2), Neuenrade (+1), Plettenberg (+8) und Werdohl (+9). In den vergangenen sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Kreis 232,6 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt.

Leider wurden dem Gesundheitsamt auch wieder weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung gemeldet. Eine 95-jährige Frau aus Lüdenscheid verstarb im Klinikum Lüdenscheid, ein 84-jähriger Plettenberger im Krankenhaus Plettenberg und ein 59-jähriger Mann aus Lüdenscheid ebenfalls im Klinikum. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind damit nun 310 Männer und Frauen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 440 PCR-Tests, davon 308 an der Teststation Lüdenscheid, 67 an der Teststation Iserlohn und 65 mobil. In den Krankenhäusern werden zur-zeit 120 Covid-19-Patienten behandelt, davon 27 intensivmedizinisch, 20 müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind 52 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 64 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind aktuell 55 und in Kitas 23 Coronafälle bekannt; 74 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 62 Infizierte, 497 Gesundete, 121 Kontaktpersonen und 19 Tote

: 62 Infizierte, 497 Gesundete, 121 Kontaktpersonen und 19 Tote Balve : 18 Infizierte, 229 Gesundete und 23 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 18 Infizierte, 229 Gesundete und 23 Kontaktpersonen und 2 Tote Halver : 77 Infizierte, 573 Gesundete, 84 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 77 Infizierte, 573 Gesundete, 84 Kontaktpersonen und 5 Tote Hemer : 88 Infizierte, 977 Gesundete, 119 Kontaktpersonen und 21 Tote

: 88 Infizierte, 977 Gesundete, 119 Kontaktpersonen und 21 Tote Herscheid : 40 Infizierte, 123 Gesundete, 69 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 40 Infizierte, 123 Gesundete, 69 Kontaktpersonen und 4 Tote Iserlohn : 293 Infizierte, 2.952 Gesundete, 316 Kontaktpersonen und 61 Tote

: 293 Infizierte, 2.952 Gesundete, 316 Kontaktpersonen und 61 Tote Kierspe : 94 Infizierte, 613 Gesundete, 138 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 94 Infizierte, 613 Gesundete, 138 Kontaktpersonen und 10 Tote Lüdenscheid : 458 Infizierte, 2.215 Gesundete, 646 Kontaktpersonen und 51 Tote

: 458 Infizierte, 2.215 Gesundete, 646 Kontaktpersonen und 51 Tote Meinerzhagen : 130 Infizierte, 936 Gesundete, 229 Kontaktpersonen und 18 Tote

: 130 Infizierte, 936 Gesundete, 229 Kontaktpersonen und 18 Tote Menden : 133 Infizierte, 1.444 Gesundete, 159 Kontaktpersonen und 47 Tote

: 133 Infizierte, 1.444 Gesundete, 159 Kontaktpersonen und 47 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 23 Infizierte, 204 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 23 Infizierte, 204 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 10 Tote Neuenrade : 31 Infizierte, 351 Gesundete und 85 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 31 Infizierte, 351 Gesundete und 85 Kontaktpersonen und 3 Tote Plettenberg : 175 Infizierte, 737 Gesundete, 208 Kontaktpersonen und 24 Tote

: 175 Infizierte, 737 Gesundete, 208 Kontaktpersonen und 24 Tote Schalksmühle : 14 Infizierte, 250 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 14 Infizierte, 250 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 5 Tote Werdohl : 75 Infizierte, 707 Gesundete, 98 Kontaktpersonen und 30 Tote

: 75 Infizierte, 707 Gesundete, 98 Kontaktpersonen und 30 Tote Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG ange-passt, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

Alles rot! MK ist Corona-Hotspot in NRW und beklagt weitere Tote

Update vom 30. März, 7.09 Uhr: Wann endlich gehen die Corona-Infektionszahlen im MK wieder nennenswert zurück? Auch am Dienstag bleibt der Märkische Kreis Hotspot in NRW. Laut Robert-Koch-Institut lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen bei 232,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner (Vortag 235,0). Im gesamten Bundesland bedeutet das weiterhin die Spitzenposition vor dem Kreis Siegen-Wittgenstein (222,4). In NRW ging die Inzidenz ebenfalls nach oben - auf jetzt 132,3. Seit Montag befindet sich der MK wieder im Lockdown, nachdem aufgrund der hohen Inzidenz die Corona-Notbremse gezogen wurde.

Insgesamt 954 Neuinfektionen wurden im Märkischen Kreis in den vergangenen Tagen registriert - vor allem mit der ansteckenderen Virus-Mutante B.1.1.7. Am Dienstag kamen 58 neue Corona-Fälle hinzu. Das sind etwas weniger als am Dienstag der Vorwoche (64). Zudem erhöhte sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einem Sars-CoV-2-Nachweis um drei weitere Verstorbene auf 310.

Corona-Hotspot: Drei Todesfälle - Notbremse zwingt MK in den Lockdown

Update vom 29. März, 12.58 Uhr: Innerhalb eines Tages meldet das Kreisgesundheitsamt 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Wie der Kreis weiter mitteilte, mussten auch erneut drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung notiert werden. 1.878 Menschen sind im Märkischen Kreis aktuell mit dem Coronavirus infiziert - so viele wie noch nie. Sie dürfen ihre Wohnung beziehungsweise ihr Haus nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich 2.632 Kontaktpersonen. Der MK bleibt mit einer Inzidenz von Hotspot in NRW und muss wieder in den Lockdown.

Die 22 labor-technisch bestätigten Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+1), Halver (+3), Iserlohn (+5), Kierspe (+2), Lüdenscheid (+3), Meinerzhagen (+1), Menden (+5) und Schalksmühle (+2). In den letzten sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) 235 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt.

Leider wurden dem Gesundheitsamt auch wieder weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung gemeldet. Es verstarben ein 79-jähriger Mann aus Plettenberg im Klinikum Lüdenscheid, ein 89-Jähriger aus Menden sowie ein 81-Jahre alter Mann aus Iserlohn im St. Elisabeth-Hospital. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 zählt der Märkische Kreis insgesamt 14.774 positive Corona-Nachweise. 12.589 Menschen haben den Virus überwunden. 307 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 525 PCR-Tests, davon 333 an der Teststation Lüdenscheid, 181 an der Teststation Iserlohn und elf mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 114 Covid-19-Patienten behandelt, davon 27 intensivmedizinisch. 22 müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind 52 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 65 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind aktuell 78 und in Kitas 18 Coronafälle bekannt; 72 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.



Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

• Altena : 73 Infizierte, 483 Gesundete, 135 Kontaktpersonen und 19 Tote

: 73 Infizierte, 483 Gesundete, 135 Kontaktpersonen und 19 Tote • Balve : 19 Infizierte, 227 Gesundete und 33 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 19 Infizierte, 227 Gesundete und 33 Kontaktpersonen und 2 Tote • Halver : 85 Infizierte, 563 Gesundete, 91 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 85 Infizierte, 563 Gesundete, 91 Kontaktpersonen und 5 Tote • Hemer : 96 Infizierte, 966 Gesundete, 164 Kontaktpersonen und 21 Tote

: 96 Infizierte, 966 Gesundete, 164 Kontaktpersonen und 21 Tote • Herscheid : 42 Infizierte, 120 Gesundete, 74 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 42 Infizierte, 120 Gesundete, 74 Kontaktpersonen und 4 Tote • Iserlohn : 347 Infizierte, 2.897 Gesundete, 386 Kontaktpersonen und 61 Tote

: 347 Infizierte, 2.897 Gesundete, 386 Kontaktpersonen und 61 Tote • Kierspe : 105 Infizierte, 602 Gesundete, 144 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 105 Infizierte, 602 Gesundete, 144 Kontaktpersonen und 10 Tote • Lüdenscheid : 488 Infizierte, 2.167 Gesundete, 699 Kontaktpersonen und 49 Tote

: 488 Infizierte, 2.167 Gesundete, 699 Kontaktpersonen und 49 Tote • Meinerzhagen : 137 Infizierte, 925 Gesundete, 245 Kontaktpersonen und 18 Tote

: 137 Infizierte, 925 Gesundete, 245 Kontaktpersonen und 18 Tote • Menden : 148 Infizierte, 1.427 Gesundete, 160 Kontaktpersonen und 47 Tote

: 148 Infizierte, 1.427 Gesundete, 160 Kontaktpersonen und 47 Tote • Nachrodt-Wiblingwerde : 26 Infizierte, 201 Gesundete, 43 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 26 Infizierte, 201 Gesundete, 43 Kontaktpersonen und 10 Tote • Neuenrade : 32 Infizierte, 349 Gesundete und 79 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 32 Infizierte, 349 Gesundete und 79 Kontaktpersonen und 3 Tote • Plettenberg : 186 Infizierte, 719 Gesundete, 231 Kontaktpersonen und 23 Tote

: 186 Infizierte, 719 Gesundete, 231 Kontaktpersonen und 23 Tote • Schalksmühle : 16 Infizierte, 248 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 5 Tote

: 16 Infizierte, 248 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 5 Tote • Werdohl : 78 Infizierte, 695 Gesundete, 115 Kontaktpersonen und 29 Tote

: 78 Infizierte, 695 Gesundete, 115 Kontaktpersonen und 29 Tote Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann

Corona-Hotspot MK: Inzidenz von 235 - Notbremse zwingt Kreis ab heute zurück in den Lockdown

Update vom 29. März, 7.34 Uhr: Die Inzidenz geht am Montag im Märkischen Kreis minimal zurück - auf 235 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Dennoch bleibt der Märkische Kreis in NRW Corona-Hotspot Nummer eins. Ab heute gelten die strengeren Corona-Regeln im Kreis und in Lüdenscheid.

Am Montag werden traditionell nur wenige Neuinfektionen gemeldet. Laut Landeszentrum Gesundheit NRW waren es in 24 Stunden 22 neue Corona-Nachweise. Zudem wurden drei weitere Todesfälle registriert. Ab heute müssen Bekleidungsgeschäfte, Freizeiteinrichtungen und Baumärkte ihre Click & Meet Angebote wieder einstellen. Click & Collect ist aber weiterhin möglich. Der Märkische Kreis tritt auf die Notbremse. Damit treten wieder die Regeln in Kraft, die bis zum 7. März galten.

Zusätzlich hat der Märkische Kreis in einer neuen Allgemeinverfügung strengere Coronaschutzmaßnahmen für die Menschen im Kreis beschlossen. Hart durchgreifen will auch die Stadt Lüdenscheid, die weitere Plätze sperrt und ein Ess-, Trink- und Rauchverbot in Kombination mit einer Maskenpflicht für die Innenstadt und einige andere Bereiche ausgesprochen hat - zwischen 8 und 20 Uhr.

Die Corona-Notbremse gilt, Stand Montag, für 37 Kreise und kreisfreie Städte in NRW. Am Sonntag hatte das Gesundheitsministerium die Maßnahme für sechs weitere Kommunen angeordnet, darunter der Hochsauerlandkreis und der Kreis Olpe. Hier greift die Notbremse allerdings erst ab Dienstag.

Der größte Teil der betroffenen Städte und Kreise - bisher 25 - wollen mit der Test-Option weiterhin Terminshopping in den Geschäften und den Besuch etwa von Kosmetikstudios weiter ermöglicht. Der Märkische Kreis hatte sich am Freitag zunächst gegen diese Möglichkeit entschieden.

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus im Märkischen Kreis vor dem 29. März können sie in unserem bisherigen Newsticker nachlesen.

Rubriklistenbild: © Tobias Wuntke/dpa