Roller-Markt und XXL Lutz dürfen ab Montag öffnen

NRW hat in der Corona-Krise die Einschränkungen für Möbelhäuser gelockert. Der Roller-Markt in Plettenberg und XXL Lutz in Lüdenscheid dürfen ab Montag öffnen.

Lüdenscheid/Plettenberg - Eine große Verkaufsfläche zu haben, ist in Zeiten der Coronakrise eindeutig mehr Fluch als Segen. Doch während der Modepark Röther mit fast 6.000 Quadratmeter Fläche weiter geschlossen haben muss, dürfen Möbelhäuser nun doch ab Montag öffnen. Allerdings nur in NRW.

Beim Roller-Markt in Plettenberg-Teindeln waren die Türen seit über einem Monat geschlossen. Der Betrieb bei dem Möbel-Discounter lief nur auf kleiner Flamme. Wer online Möbel bestellt, kann sie direkt in Plettenberg am Lager abholen oder sich gegen Aufpreis auch nach Hause transportieren und aufbauen lassen.

Corona-Krise: Sonderregelung für Möbelhäuser

Der Roller-Markt selbst sollte gemäß der 800 Quadratmeter-Regelung bis auf weiteres geschlossen bleiben.

Doch am Donnerstagnachmittag gab es eine Sonderregelung, von der man sich auch in der Zentrale in Gelsenkirchen überrascht zeigte. "Wir haben vor fünf Minuten davon erfahren und werden jetzt die entsprechenden Vorbereitungen treffen", sagte eine Mitarbeiterin der Roller-Zentralverwaltung.

XXL Lutz und Roller im MK dürfen öffnen

Die Sonderregelung besagt, dass Einrichtungshäuser und Babyfachmärkte in NRW ab Montag wieder öffnen dürfen. Für diese Branchen habe das Land eine Sonderregelung getroffen, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Düsseldorf. Aktuell gilt diese Regelung nur in NRW.

+ Der Roller-Markt in Plettenberg-Teindeln öffnet ab Montag wieder. © Dickopf Bei XXL Lutz war telefonisch am Donnerstag niemand zu erreichen. Das Möbelhaus in Lüdenscheid darf damit aber ebenso wie Möbel Roller ab Montag unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder seine Türen öffnen.

Alle aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus im MK finden Sie hier.