Mitarbeiter und Patienten infiziert: Corona-Ausbruch in Klinik im MK

In einem Krankenhaus in Iserlohn gab es einen Corona-Ausbruch (Symbolbild).

Nach Informationen unserer Zeitung gab es einen Corona-Ausbruch in einem weiteren Krankenhaus im Märkischen Kreis. Ein Aufnahmestopp wurde bislang nicht erlassen, heißt es beim Kreis.

Betroffen ist das Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Bethanien in Iserlohn. Dort sollen mindestens 19 Mitarbeiter infiziert sein, zudem eine etwas gleiche Anzahl von Patienten. Die Krankenhausleitung steht mit dem Gesundheitsamt in engem Austausch. Ob bei den Infizierten im Iserlohner Krankenhaus auch die britische Mutation B.1.1.7 nachgewiesen wurde, ist nicht bestätigt. Zuletzt gab das Gesundheitsamt den Anteil der Mutante an den Neuinfektionen mit 60,5 Prozent an.

Neben Lüdenscheid ist Iserlohn der zweite Infektionsschwerpunkt im Märkischen Kreis und dafür mitverantwortlich, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im MK die höchste in ganz NRW ist. Das Krankenhaus Bethanien war am Mittwoch zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Ein Aufnahmestopp wurde zunächst nicht erlassen.

Zuletzt hatte es größere Corona-Ausbrüche im St. Elisabeth-Krankenhaus in Iserlohn, in der St. Vincenz Klinik in Menden und im Radprax-Krankenhaus in Plettenberg gegeben. Das Klinikum Lüdenscheid - das größte Krankenhaus mit den meisten Covid-19-Patienten im MK - meldete, das am Mittwoch 39 Patienten mit Sars-Cov-2-Nachweis in Hellersen behandelt werden.