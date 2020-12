Corona im MK: Zahl der Toten erhöht sich auf 84 - sehr viele Alte erkrankt

Das Coronavirus grassiert im Märkischen Kreis. Wie sind aktuell die Infektionszahlen im MK? Wie hoch ist die Inzidenz? Welche Konsequenzen hat das? Antworten hier im Ticker.

Das Coronavirus grassiert im Märkischen Kreis.

Die Corona-Infektionszahlen steigen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei über 50.

Wir berichten über aktuelle Fallzahlen und Ereignisse rund um Corona im MK. (News zum Coronavirus im MK)

Update vom 15. Dezember, 10.42 Uhr: 108 Männer und Frauen konnte das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises am Montag als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen. Gleichzeitig meldet es 38 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Inzidenz ging daraufhin zurück. Leider sind drei weitere Todesfälle zu beklagen, schreibt der Kreis in einer Mitteilung.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Seit Beginn der Pandemie im Februar haben sich insgesamt 6.369 Einwohner des Märkischen Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell sind noch 972 Märker infiziert, darunter auch 252 Senioren über 70 Jahre. Das ist ein sehr hoher Wert. Diese Gruppe gilt bei einer Erkrankung als besonders gefährdet. 5.313 Menschen haben die Krankheit bereits überwunden. Das sind 108 „Gesundete“ mehr als gestern. Zurzeit stehen 2730 Kontaktpersonen unter Quarantäne.

Die 38 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+2), Balve (+4), Halver (+1), Hemer (+4), Iserlohn (+6), Kierspe (+8), Lüdenscheid (+3), Meinerzhagen (+3), Neuenrade (+4), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+2).

Das Kreisgesundheitsamt meldet in Zusammenhang mit Covid-19 drei weitere Todesfälle. Es handelt sich um einen 77-jährigen Mann aus Iserlohn, einer 72-jährigen Seniorin mit Vorerkrankungen aus Kierspe und einer 91-jährigen Heimbewohnerin aus Kierspe. Alle drei befanden sich in stationärer Behandlung.

Seit Beginn der Pandemie sind im Märkischen Kreis 84 Personen an oder mit Covid-19 verstorben. Das sind 1,32 Prozent der bisher infizierten Personen. Das Sterbealter beträgt durchschnittlich 77 Jahre. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 164,8 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen am heutigen Dienstag insgesamt 175 Corona-Tests, davon 57 an der Teststation in Lüdenscheid, 27 an der Station in Iserlohn und 91 mobil.

Derzeit werden 112 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt - ein neuer Höchststand. Davon werden 27 Erkrankte intensivmedizinisch betreut. 26 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 189 Corona-Infektionen, in den Schulen 28 und in den Kindertageseinrichtungen 35. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften der Feuerwehr meldet der Kreis 38 positiv Getestete.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im MK:

Altena : 87 Infizierte, 178 Gesundete, 166 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 87 Infizierte, 178 Gesundete, 166 Kontaktpersonen und 4 Tote Balve : 16 Infizierte, 92 Gesundete und 73 Kontaktpersonen

: 16 Infizierte, 92 Gesundete und 73 Kontaktpersonen Halver : 15 Infizierte, 278 Gesundete, 61 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 15 Infizierte, 278 Gesundete, 61 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 80 Infizierte, 433 Gesundete, 166 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 80 Infizierte, 433 Gesundete, 166 Kontaktpersonen und 3 Tote Herscheid : 10 Infizierte, 42 Gesundete und 25 Kontaktpersonen

: 10 Infizierte, 42 Gesundete und 25 Kontaktpersonen Iserlohn : 199 Infizierte, 1.293 Gesundete, 649 Kontaktpersonen und 16 Tote

: 199 Infizierte, 1.293 Gesundete, 649 Kontaktpersonen und 16 Tote Kierspe : 89 Infizierte, 234 Gesundete, 210 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 89 Infizierte, 234 Gesundete, 210 Kontaktpersonen und 3 Tote Lüdenscheid : 127 Infizierte, 879 Gesundete, 438 Kontaktpersonen und 11 Tote

: 127 Infizierte, 879 Gesundete, 438 Kontaktpersonen und 11 Tote Meinerzhagen : 97 Infizierte, 328 Gesundete, 226 Kontaktpersonen und 7 Tote

: 97 Infizierte, 328 Gesundete, 226 Kontaktpersonen und 7 Tote Menden : 95 Infizierte, 577 Gesundete, 190 Kontaktpersonen und 16 Tote

: 95 Infizierte, 577 Gesundete, 190 Kontaktpersonen und 16 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 19 Infizierte, 105 Gesundete, 73 Kontaktpersonen, 2 Tote

: 19 Infizierte, 105 Gesundete, 73 Kontaktpersonen, 2 Tote Neuenrade : 34 Infizierte, 208 Gesundete und 107 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 34 Infizierte, 208 Gesundete und 107 Kontaktpersonen, 1 Toter Plettenberg : 35 Infizierte, 278 Gesundete, 191 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 35 Infizierte, 278 Gesundete, 191 Kontaktpersonen und 3 Tote Schalksmühle : 11 Infizierte, 99 Gesundete, 85 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 11 Infizierte, 99 Gesundete, 85 Kontaktpersonen und 2 Tote Werdohl: 58 Infizierte, 289 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 13 Tote

Update vom 15. Dezember, 6.43 Uhr: Traurige Nachricht am Dienstagmorgen. Bis Mitternacht meldete das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises innerhalb von 24 Stunden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus an das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG). Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie im MK erhöhte sich dadurch auf 84.

Insgesamt 41 Neuinfektionen wurden nach LZG-Angaben bis Dienstag, 0 Uhr, registriert. Das sind etwas weniger als zum gleichen Zeitpunkt der Vorwoche (55). Dadurch sank auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis von 168,9 auf 164,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Neue Zahlen veröffentlichten am Montag auch die Märkischen Kliniken. Demnach wurden im Klinikum Lüdenscheid am Montag 56 Covid-19-Patienten stationär behandelt, elf von ihnen auf der Intensivstation. Mit einem eindringlichen Appell hatten Ärzte und Klinikleitung auf die angespannte Lage im Klinikum hingewiesen.

Update vom 14. Dezember, 23.56 Uhr: Die neue Corona-Schutzverordnung für NRW ist da.

Update vom 14. Dezember, 11.46 Uhr: Über das Wochenende meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 285 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 221 Männer und Frauen haben den Virus überwunden. Die Zahl der akut Infizierten stieg wieder auf über 1.000 an. Leider sind fünf weitere Todesfälle zu beklagen.

Nach der Statistik des Kreisgesundheitsamts sind derzeit 1.045 Personen positiv auf Covid-19 getestet. 2.448 Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne. Als nicht mehr ansteckend konnten seit Freitag 221 Personen die häusliche Isolierung verlassen. Die Anzahl der Gesundeten ist somit auf 5.205 gestiegen.

Die 285 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+39), Balve (+4), Halver (+6), Hemer (+28), Herscheid (+2), Iserlohn (+52), Kierspe (+6), Lüdenscheid (+52), Meinerzhagen (+25), Menden (+29), Nachrodt-Wiblingwerde (+6), Neuenrade (+11), Plettenberg (+10), Schalksmühle (+4) und Werdohl (+11).

Im Zusammenhang mit Covid-19 wurden am Wochenende fünf weitere Todesfälle bekannt. Aus Hemer verstarben ein 95-jähriger und ein 70-jähriger Patient in stationärer Behandlung. Ebenfalls in stationärer Behandlung sind ein 71-järiger Mann aus Menden und ein 81-jähriger Mann aus Werdohl gestorben. Im Ellen-Scheuner-Haus, einem Altenheim, verstarb ein 93-jähriger Patient aus Altena. Dort breitet sich das Coronavirus weiter aus .

In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 168,9 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die größten Hotspots im Märkischen Kreis liegen derzeit in Altena (Inzidenz 408), Kierspe (Inzidenz 343) und Meinerzhagen (246). Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute 691 Coronatests, davon 312 an der Teststation in Lüdenscheid, 240 an der Station in Iserlohn und 139 mobil.

Corona im MK: Lage in den Krankenhäusern spitzt sich weiter zu - neuer Höchststand der Covid-19-Patienten

Die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich immer weiter zu. Am Montag werden 108 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt - ein neuer Höchstwert. 28 der 108 Erkrankten werden intensivmedizinisch betreut, 23 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 151 Corona-Infektionen, in den Schulen 35 und in den Kindertageseinrichtungen 33. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften der Feuerwehr meldet der Kreis 30 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 6.331 Coronafälle. 5.205 Personen haben den Virus überwunden; 81 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis:

Altena : 93 Infizierte, 170 Gesundete, 121 Kontaktpersonen und 4 Tote

: 93 Infizierte, 170 Gesundete, 121 Kontaktpersonen und 4 Tote Balve : 14 Infizierte, 90 Gesundete und 77 Kontaktpersonen

: 14 Infizierte, 90 Gesundete und 77 Kontaktpersonen Halver : 18 Infizierte, 274 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 18 Infizierte, 274 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 84 Infizierte, 425 Gesundete, 178 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 84 Infizierte, 425 Gesundete, 178 Kontaktpersonen und 3 Tote Herscheid : 10 Infizierte, 42 Gesundete und 18 Kontaktpersonen

: 10 Infizierte, 42 Gesundete und 18 Kontaktpersonen Iserlohn : 215 Infizierte, 1.272 Gesundete, 647 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 215 Infizierte, 1.272 Gesundete, 647 Kontaktpersonen und 15 Tote Kierspe : 93 Infizierte, 223 Gesundete, 211 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 93 Infizierte, 223 Gesundete, 211 Kontaktpersonen und 2 Tote Lüdenscheid : 136 Infizierte, 868 Gesundete, 368 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 136 Infizierte, 868 Gesundete, 368 Kontaktpersonen und 10 Tote Meinerzhagen : 104 Infizierte, 318 Gesundete, 200 Kontaktpersonen und 7 Tote

: 104 Infizierte, 318 Gesundete, 200 Kontaktpersonen und 7 Tote Menden : 103 Infizierte, 569 Gesundete, 174 Kontaktpersonen und 16 Tote

: 103 Infizierte, 569 Gesundete, 174 Kontaktpersonen und 16 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 20 Infizierte, 104 Gesundete, 72 Kontaktpersonen, 2 Tote

: 20 Infizierte, 104 Gesundete, 72 Kontaktpersonen, 2 Tote Neuenrade : 31 Infizierte, 207 Gesundete und 103 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 31 Infizierte, 207 Gesundete und 103 Kontaktpersonen, 1 Toter Plettenberg : 41 Infizierte, 272 Gesundete, 132 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 41 Infizierte, 272 Gesundete, 132 Kontaktpersonen und 3 Tote Schalksmühle : 12 Infizierte, 97 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 12 Infizierte, 97 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 2 Tote Werdohl: 71 Infizierte, 274 Gesundete, 66 Kontaktpersonen und 13 Tote

Corona im MK: Keine Entwarnung - fast 300 Neuinfektionen am Wochenende

Update vom 14. Dezember, 8.37 Uhr: Am Wochenende wird weniger getestet, dennoch wurden am Montag noch einmal 23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (laut Daten des Landeszentrums für Gesundheit). Von Freitag bis Sonntag summieren sich die Zahlen der Neuinfektionen nach vorläufiger Berechnung des LZG NRW auf 286 - so viel wie noch nie an einem Wochenende. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich im selben Zeitraum um fünf auf 81.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich deutlich und liegt nun bei 168,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und damit wieder leicht über dem Landesschnitt (167,7). Das bedeutet: In den vergangenen sieben Tagen wurden im MK 693 Neuinfektionen registriert. Seit Beginn der Pandemie im Februar sind es nun 6.328 laborbestätigte Corona-Fälle im Märkischen Kreis. Die Zahl der Corona-Toten liegt bei 81. Lokale Zahlen werden voraussichtlich heute im Laufe des Tages veröffentlicht.

Corona im MK: Wichtiger Wert steigt - drei weitere Todesfälle

Update vom 13. Dezember, 8.15 Uhr: Im Vergleich zu Samstag gibt es am Sonntag 138 neue Corona-Fälle (Stand 0.00 Uhr). Das Robert-Koch-Institut vermeldet zudem drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infekton. Im Märkischen Kreis sind damit insgesamt 81 Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) liegt bei 166,5 - und ist damit im Vergleich zu Samstag um 7,3 Prozentpunkte gestiegen (159,2).

Bislang haben sich im Märkischen Kreis insgesamt 6305 Personen nachweislich mit Covid-19 infiziert.

Update vom 12. Dezember, 15.48 Uhr: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts von Samstag ist die Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) im MK leicht gestiegen. Laut RKI beträgt der Wert nun 159,2. Das ist gegenüber Freitag (152,6) ein leichter Anstieg. Der NRW-Durchschnitt beträgt 159,0. Insgesamt zählt das RKI für den Märkischen Kreis 6.167 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie.

Update vom 11. Dezember, 18.11 Uhr: In den Märkischen Kliniken müssen immer mehr Covid-19-Patienten behandelt werden. Ärzte und Klinikleitung wenden sich mit einem emotionalen Appell an die Öffentlichkeit.

Update vom 11. Dezember, 12.24 Uhr: Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat seit Donnerstag 87 Personen als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen. 79 Männer und Frauen haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Bedauerlicherweise sind zwei weitere Todesopfer zu beklagen. Das teilte der Kreis am Freitag mit.

Das Kreisgesundheitsamt verzeichnet aktuell 986 Personen mit einem positiven Covid-19-Nachweis. Ebenfalls unter Quarantäne stehen 2.473 Kontaktpersonen. Als nicht mehr ansteckend konnten seit Donnerstag 87 Personen die häusliche Isolierung verlassen. Die Anzahl der Gesundeten ist somit auf 4.984 gestiegen.

Die 79 Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+3), Balve (+4), Halver (+1), Hemer (+6), Herscheid (+1), Iserlohn (+21), Kierspe (+8), Lüdenscheid (+10), Meinerzhagen (+1), Menden (+9), Nachrodt-Wiblingwerde (+2), Neuenrade (+6), Plettenberg (+3) und Werdohl (+4).

Im Zusammenhang mit Covid-19 ist bereits am 6. Dezember eine 68-jährige Patientin aus Iserlohn verstorben. Sie wurde stationär behandelt und litt an Vorerkrankungen. Am Donnerstag verstarb ein 76-jähriger Mann aus Werdohl ebenfalls in stationärer Behandlung. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 152,6 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 502 Coronatests, davon 197 an der Teststation in Lüdenscheid, 69 an der Station in Iserlohn und 236 mobil.

Corona: Fast 30.000 Neuinfektionen bundesweit - das ist die Lage im MK am Freitag

Derzeit werden 97 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 27 intensivmedizinisch. 22 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 120 Corona-Infektionen, in den Schulen 41 und in den Kindertageseinrichtungen 18. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften der Feuerwehr meldet der Kreis 42 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 6.046 Coronafälle. 4.984 Personen haben den Virus überwunden; 76 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis:

Altena : 66 Infizierte, 159 Gesunde, 182 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 66 Infizierte, 159 Gesunde, 182 Kontaktpersonen und 3 Tote Balve : 21 Infizierte, 79 Gesunde und 89 Kontaktpersonen

: 21 Infizierte, 79 Gesunde und 89 Kontaktpersonen Halver : 19 Infizierte, 267 Gesunde, 36 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 19 Infizierte, 267 Gesunde, 36 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 74 Infizierte, 409 Gesunde, 189 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 74 Infizierte, 409 Gesunde, 189 Kontaktpersonen und 1 Toter Herscheid : 9 Infizierte, 41 Gesunde und 29 Kontaktpersonen

: 9 Infizierte, 41 Gesunde und 29 Kontaktpersonen Iserlohn : 216 Infizierte, 1.219 Gesunde, 513 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 216 Infizierte, 1.219 Gesunde, 513 Kontaktpersonen und 15 Tote Kierspe : 98 Infizierte, 212 Gesunde, 216 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 98 Infizierte, 212 Gesunde, 216 Kontaktpersonen und 2 Tote Lüdenscheid : 105 Infizierte, 847 Gesunde, 325 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 105 Infizierte, 847 Gesunde, 325 Kontaktpersonen und 10 Tote Meinerzhagen : 92 Infizierte, 305 Gesunde, 215 Kontaktpersonen und 7 Tote

: 92 Infizierte, 305 Gesunde, 215 Kontaktpersonen und 7 Tote Menden : 93 Infizierte, 551 Gesunde, 181 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 93 Infizierte, 551 Gesunde, 181 Kontaktpersonen und 15 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 22 Infizierte, 96 Gesunde, 71 Kontaktpersonen, 2 Tote

: 22 Infizierte, 96 Gesunde, 71 Kontaktpersonen, 2 Tote Neuenrade : 31 Infizierte, 196 Gesunde und 108 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 31 Infizierte, 196 Gesunde und 108 Kontaktpersonen, 1 Toter Plettenberg : 51 Infizierte, 252 Gesunde, 151 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 51 Infizierte, 252 Gesunde, 151 Kontaktpersonen und 3 Tote Schalksmühle : 10 Infizierte, 95 Gesunde, 41 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 10 Infizierte, 95 Gesunde, 41 Kontaktpersonen und 2 Tote Werdohl: 79 Infizierte, 256 Gesunde, 127 Kontaktpersonen und 12 Tote

Update vom 11. Dezember, 7.25 Uhr: Fast 30.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bundesweit meldet das Robert-Koch-Institut am Freitagmorgen. Exakt 29.875. Das ist der mit Abstand höchste Wert seit Beginn der Corona-Pandemie. Auch bei den Todeszahlen wurde mit 598 neuen Corona-Toten innerhalb von 24 Stunden ein neuer Höchststand erreicht. Im Märkischen Kreis steigen die Zahlen ebenfalls. Neue Höchststände werden hier aber nicht erreicht.

Nach den aktuellen Corona-Meldedaten des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) von Freitag, 0 Uhr, sind in den vergangenen 24 Stunden 81 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Märkischen Kreis registriert worden. Das sind mehr als am Freitag der Vorwoche (67). In den vergangenen sieben Tagen wurden 626 Neuinfektionen gezählt. Der Inzidenz-Wert stieg dadurch am Freitagmorgen im Märkischen Kreis von 147 auf 152,6. Auch die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich um zwei auf 76. Innerhalb einer Woche sind im Märkischen Kreis 13 Todesopfer zu beklagen, die positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet wurden.

Corona im MK: Tote in zwei Städten - Kreis zählt fast 1.000 Infizierte

Update vom 10. Dezember, 11.41 Uhr: Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit Mittwoch 105 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 58 Männer und Frauen wurden als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der akut Infizierten liegt damit wieder bei fast 1.000 Menschen. Leider sind auch zwei weitere Todesfälle zu beklagen, die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich dadurch auf 74.

Aktuell sind 994 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Ebenfalls unter Quarantäne stehen 2.358 Kontaktpersonen. 58 Menschen im Märkischen Kreis haben seit gestern die Virusinfektion überstanden. Die Anzahl der Gesundeten ist somit auf 4.897 gestiegen.

Die 105 Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+8), Balve (+3), Halver (+2), Hemer (+7), Herscheid (+4), Iserlohn (+15), Kierspe (+6), Lüdenscheid (+12), Meinerzhagen (+9), Menden (+14), Nachrodt-Wiblingwerde (+3), Neuenrade (+3), Plettenberg (+7), Schalksmühle (+2) und Werdohl (+10).

Bedauerlicherweise sind in Zusammenhang mit Covid-19 zwei Senioren verstorben. Beide wurden stationär behandelt. Es handelt sich um einen 72-jährigen Patienten aus Werdohl und einen 83-jährigen Patienten aus Nachrodt-Wiblingwerde. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 147 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen am Donnerstag insgesamt 439 Coronatests, davon 62 an der Teststation in Lüdenscheid, 59 an der Station in Iserlohn und 318 mobil.

Derzeit werden 98 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 25 intensivmedizinisch. 22 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 111 Corona-Infektionen - ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vortag - , in den Schulen 40 und in den Kindertageseinrichtungen 19. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften der Feuerwehr meldet der Kreis 41 positiv Getestete.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis:

Altena : 68 Infizierte, 154 Gesunde, 180 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 68 Infizierte, 154 Gesunde, 180 Kontaktpersonen und 3 Tote Balve : 19 Infizierte, 77 Gesunde und 84 Kontaktpersonen

: 19 Infizierte, 77 Gesunde und 84 Kontaktpersonen Halver : 21 Infizierte, 264 Gesunde, 43 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 21 Infizierte, 264 Gesunde, 43 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 72 Infizierte, 405 Gesunde, 212 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 72 Infizierte, 405 Gesunde, 212 Kontaktpersonen und 1 Toter Herscheid : 12 Infizierte, 37 Gesunde und 29 Kontaktpersonen

: 12 Infizierte, 37 Gesunde und 29 Kontaktpersonen Iserlohn : 214 Infizierte, 1200 Gesunde, 533 Kontaktpersonen und 14 Tote

: 214 Infizierte, 1200 Gesunde, 533 Kontaktpersonen und 14 Tote Kierspe : 95 Infizierte, 207 Gesunde, 202 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 95 Infizierte, 207 Gesunde, 202 Kontaktpersonen und 2 Tote Lüdenscheid : 110 Infizierte, 832 Gesunde,264 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 110 Infizierte, 832 Gesunde,264 Kontaktpersonen und 10 Tote Meinerzhagen : 87 Infizierte, 309 Gesunde, 158 Kontaktpersonen und 7 Tote

: 87 Infizierte, 309 Gesunde, 158 Kontaktpersonen und 7 Tote Menden : 97 Infizierte, 538 Gesunde, 198 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 97 Infizierte, 538 Gesunde, 198 Kontaktpersonen und 15 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 24 Infizierte, 92 Gesunde, 73 Kontaktpersonen, 2 Tote

: 24 Infizierte, 92 Gesunde, 73 Kontaktpersonen, 2 Tote Neuenrade : 26 Infizierte, 195 Gesunde und 63 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 26 Infizierte, 195 Gesunde und 63 Kontaktpersonen, 1 Toter Plettenberg : 54 Infizierte, 246 Gesunde, 148 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 54 Infizierte, 246 Gesunde, 148 Kontaktpersonen und 3 Tote Schalksmühle : 12 Infizierte, 93 Gesunde, 40 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 12 Infizierte, 93 Gesunde, 40 Kontaktpersonen und 2 Tote Werdohl: 83 Infizierte, 248 Gesunde, 131 Kontaktpersonen und 11 Tote

Corona im MK: 100 Neuinfektionen - Laut RKI steigt die Zahl der Corona-Toten auf 74

Update vom 10. Dezember, 6.33 Uhr: Auch am Donnerstagmorgen ist die Zahl der Corona-Toten im Märkischen Kreis weiter gestiegen. Bis 0 Uhr wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Das geht aus aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts hervor. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöhte sich somit auf 74.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ging im MK leicht zurück und liegt mit 147,0 wieder unter 150 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche. Seit Mittwoch wurden 100 Neuinfizierte registriert, das sind jedoch weniger als in der Vorwoche (120) und deutlich weniger als am Vortag (162). Neue Zahlen aus den Städten und Gemeinden im MK werden im Laufe des Tages erwartet.

Corona im MK: Vier Corona-Tote aus drei Städten - starker Anstieg bei den Infizierten

Update vom 9. Dezember, 15.16 Uhr: 162 Neuinfizierte mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages meldet das Kreisgesundheitsamt heute. Die Anzahl der am Coronavirus Erkrankten steigt damit auf 949. 2.643 weitere Personen stehen ebenfalls unter Quarantäne, leider sind auch vier weitere Verstorbene zu beklagen.

Aktuell sind 949 Personen an Covid-19 erkrankt. 66 weitere haben die Virusinfektion überstanden. Die Anzahl der Geheilten ist somit auf 4.839 Männer und Frauen gestiegen. Die 162 Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+13), Balve (+2), Halver (+3), Hemer (+15), Iserlohn (+35), Kierspe (+6), Lüdenscheid (+23), Meinerzhagen (+22), Menden (+19), Nachrodt-Wiblingwerde (+4), Neuenrade (+3), Plettenberg (+8) und Werdohl (+9).

Leider sind in Zusammenhang mit Covid-19 vier weitere Todesopfer zu beklagen. Es handelt sich um zwei Männer aus Iserlohn, beide 83 Jahre alt, eine 86-Jährige Werdohlerin sowie einen ebenfalls 86 Jahre alten Mann aus Meinerzhagen. Alle vier hatten nach Angaben des Märkischen Kreises Vorerkrankungen.

In den vergangenen sieben Tagen (Inzidenz) haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts rechnerisch 151,6 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen am Mittwoch insgesamt 310 Coronatests, davon 74 an der Teststation in Lüdenscheid, 66 an der Station in Iserlohn und 170 mobil.

Derzeit werden 91 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 24 intensivmedizinisch. 21 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt nach einem erneuten Anstieg 178 Corona-Infektionen, in den Schulen 37 und in den Kindertageseinrichtungen 16. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Kreis 56 positiv Getestete. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 5.860 Coronafälle. 4.839 Personen haben den Virus überwunden; 72 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.



Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis:

Altena : 63 Infizierte, 151 Gesunde, 199 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 63 Infizierte, 151 Gesunde, 199 Kontaktpersonen und 3 Tote Balve : 16 Infizierte, 77 Gesunde und 72 Kontaktpersonen

: 16 Infizierte, 77 Gesunde und 72 Kontaktpersonen Halver : 20 Infizierte, 263 Gesunde, 53 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 20 Infizierte, 263 Gesunde, 53 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 66 Infizierte, 404 Gesunde, 236 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 66 Infizierte, 404 Gesunde, 236 Kontaktpersonen und 1 Toter Herscheid : 8 Infizierte, 37 Gesunde und 22 Kontaktpersonen

: 8 Infizierte, 37 Gesunde und 22 Kontaktpersonen Iserlohn : 216 Infizierte, 1183 Gesunde, 561 Kontaktpersonen und 14 Tote

: 216 Infizierte, 1183 Gesunde, 561 Kontaktpersonen und 14 Tote Kierspe : 91 Infizierte, 205 Gesunde, 189 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 91 Infizierte, 205 Gesunde, 189 Kontaktpersonen und 2 Tote Lüdenscheid : 101 Infizierte, 829 Gesunde, 345 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 101 Infizierte, 829 Gesunde, 345 Kontaktpersonen und 10 Tote Meinerzhagen : 96 Infizierte, 291 Gesunde, 186 Kontaktpersonen und 7 Tote

: 96 Infizierte, 291 Gesunde, 186 Kontaktpersonen und 7 Tote Menden : 85 Infizierte, 536 Gesunde, 210 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 85 Infizierte, 536 Gesunde, 210 Kontaktpersonen und 15 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 22 Infizierte, 92 Gesunde, 77 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 22 Infizierte, 92 Gesunde, 77 Kontaktpersonen, 1 Toter Neuenrade : 25 Infizierte, 193 Gesunde und 63 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 25 Infizierte, 193 Gesunde und 63 Kontaktpersonen, 1 Toter Plettenberg : 52 Infizierte, 241 Gesunde, 243 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 52 Infizierte, 241 Gesunde, 243 Kontaktpersonen und 3 Tote Schalksmühle : 10 Infizierte, 93 Gesunde, 46 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 10 Infizierte, 93 Gesunde, 46 Kontaktpersonen und 2 Tote Werdohl: 78 Infizierte, 244 Gesunde, 142 Kontaktpersonen und 10 Tote

Update vom 9. Dezember, 11.54 Uhr: Eine weitere Plettenberger Kindertagesstätte verzeichnet einen Corona-Fall. Das Familienzentrum Mittendrin an der Lehmkuhler Straße meldet, dass eine Erzieherin positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist.

Corona im MK: Vier Corona-Tote am Mittwoch gemeldet - Corona-Fälle an Plettenberger Kita und Schule

Da die Kinderbetreuung im Familienzentrum Mittendrin in einem System mit insgesamt fünf Gruppen erfolgt, bleiben seit Mittwoch lediglich die Kinder derjenigen Gruppe, in welcher die erkrankte Erzieherin tätig ist, als Kontaktpersonen vorerst zu Hause. Dabei handele es sich um 20 Mädchen und Jungen.

Wegen eines Corona-Falls hat auch die Zeppelinschule in Plettenberg - in Rücksprache mit der Schulaufsicht - den Standort in Böddinghausen (KBOP, Kompetenzzentrum Berufsorientierung) ab Mittwoch bis zu den Weihnachtsferien geschlossen. Das hat die Schule am Montag auf ihrer Internetseite mitgeteilt.

Knapp 100 Schüler, die dort die Jahrgänge 9 und 10 besuchen, sowie fünf dort unterrichtende Lehrkräfte wurden in Quarantäne geschickt, die Schüler haben Material für den Distanzunterricht.

Eine gemeinsame Testung am Testzentrum in Lüdenscheid ist für Montag, 14. Dezember, angesetzt. Nicht betroffen ist der Standort Zeppelinstraße, wo der Schulbetrieb nach Aussage von Konrektor Dr. Eberhard Stroben so normal wie möglich weiterlaufen soll.

Update vom 9. Dezember, 6.32 Uhr: Die Corona-Ausbrüche in mehreren Seniorenzentren (siehe Updates vom 9. Dezember) machen sich in den Corona-Zahlen am MIttwochmorgen bemerkbar. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden seit Dienstag 162 Neuinfektionen gezählt (Vorwoche: 96). Dadurch stieg auch der Inzidenz-Wert im MK wieder deutlich an - von 135,8 am Dienstag auf 151,6.

Besonders traurig: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg innerhalb von 24 Stunden um vier auf 72. Viele Infizierte kämpfen in den Krankenhäusern mit den Folgen der Viruserkrankung - am Dienstag wurden allein 23 Infizierte invasiv beatmet. Lokale Zahlen wird der Märkische Kreis heute voraussichtlich im Laufe des Tages veröffentlichen.

Update vom 8. Dezember, 17.59 Uhr: Das Coronavirus lässt das Ellen-Scheuner-Haus nicht aus seinen Klauen. Zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenzentrums in Altena wurden positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat einen sofortigen Aufnahmestopp und ein Betretungsverbot für das Haus verhängt.

Corona im Märkischen Kreis: Die Zahlen für den MK von heute

Update vom 8. November, 16.18 Uhr: Die Zahlen der Neuinfektionen in Kierspe in den vergangenen beiden Tagen explodiert: Plus 30 und plus 32 meldete das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises an neuen Infizierten am Montag und Dienstag. Wesentlichen Anteil an diesem sprunghaften Anstieg der Infizierten hat das Awo-Seniorenzentrum am Haunerbusch. Dort werden einmal wöchentlich Bewohner und Mitarbeiter getestet (Schnelltest).

„Wochenlang hatten wir nur einen positiven Test, die Person ist dann sofort ins Krankenhaus gekommen“, erklärt Einrichtungsleiter Michael Borchert, „und auf einmal ist es aufgeploppt!“ Die Ergebnisse der Tests, mit der am vergangenen Freitag begonnen wurde, liegen nun vor: 38 Bewohner und 18 Mitarbeiter des Seniorenzentrums Kierspe sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch wenn nur einer der beiden Wohnbereiche mit insgesamt 69 Bewohnern besonders betroffen sei, gelte derzeit ein Besuchsverbot für das ganze Haus, so die Entscheidung des Kreisgesundheitsamtes.

Die Pflege und Versorgung der Bewohner, so der Einrichtungsleiter, sei derzeit noch gesichert. Wenn es jedoch länger andauern sollte, müsse man darüber nachdenken, Zeitarbeit in Anspruch zu nehmen. Viele der 56 Infizierten im Awo-Seniorenzentrum zeigten bislang keine oder nur leichte Symptome zeigten.

Corona im MK: Todesfälle in zwei Städten - Massen-Ausbrüche in Seniorenzentren

Update vom 8. Dezember, 12.27 Uhr: Die Anzahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist innerhalb eines Tages leicht zurückgegangen. Das Kreisgesundheitsamt meldet aktuell 857 Erkrankte, 31 weniger als einen Tag zuvor. 56 Neuinfektionen wurden nach Angaben des Märkischen Kreises registriert. Leider sind auch zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Aktuell sind 857 Personen an Covid-19 erkrankt. Mit ihnen befinden sich auch 2.400 Männer und Frauen in häuslicher Isolation. 85 Personen weitere haben die Virusinfektion überstanden und sind geheilt, 4.773 seit Ausbruch der Krankheit.

56 Neuinfektionen sind beim Kreisgesundheitsamt aktenkundig geworden. Sie verteilen sich auf Altena (+8), Halver (+2), Hemer (+3), Iserlohn (+2), Kierspe (+32), Lüdenscheid (+2), Meinerzhagen (+3), Menden (+1), Neuenrade (+1), Plettenberg (+1) und Werdohl (+1). Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 stieg um zwei auf 68. Es handelt sich um eine 81-Jährige aus Altena sowie um eine 83-Jährige aus Werdohl. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 135,8 Infizierten pro 100.000 Einwohner.

Derzeit werden 98 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 25 intensivmedizinisch. 23 Personen davon müssen beatmet werden. Auch das Klinikum Lüdenscheid meldet einen Höchststand der Patienten mit Sars-Cov-2-Nachweis. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt mit 147 Corona-Infektionen ein deutliches Plus, in den Schulen 63 und in den Kindertageseinrichtungen 11. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Kreis 54 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 5.698 Coronafälle. 4.773 Personen haben den Virus überwunden; 68 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Deren Durchschnittsalter lag bei 76 Jahren.

Die Corona-Zahlen für die Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis:

Altena : 55 Infizierte, 146 Gesunde, 190 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 55 Infizierte, 146 Gesunde, 190 Kontaktpersonen und 3 Tote Balve : 15 Infizierte, 76 Gesunde und 67 Kontaktpersonen

: 15 Infizierte, 76 Gesunde und 67 Kontaktpersonen Halver : 19 Infizierte, 261 Gesunde, 45 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 19 Infizierte, 261 Gesunde, 45 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 57 Infizierte, 398 Gesunde, 200 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 57 Infizierte, 398 Gesunde, 200 Kontaktpersonen und 1 Toter Herscheid : 9 Infizierte, 36 Gesunde und 16 Kontaktpersonen

: 9 Infizierte, 36 Gesunde und 16 Kontaktpersonen Iserlohn : 198 Infizierte, 1168 Gesunde, 522 Kontaktpersonen und 12 Tote

: 198 Infizierte, 1168 Gesunde, 522 Kontaktpersonen und 12 Tote Kierspe : 86 Infizierte, 204 Gesunde, 172 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 86 Infizierte, 204 Gesunde, 172 Kontaktpersonen und 2 Tote Lüdenscheid : 89 Infizierte, 818 Gesunde, 298 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 89 Infizierte, 818 Gesunde, 298 Kontaktpersonen und 10 Tote Meinerzhagen : 83 Infizierte, 283 Gesunde, 155 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 83 Infizierte, 283 Gesunde, 155 Kontaktpersonen und 6 Tote Menden : 73 Infizierte, 529 Gesunde, 183 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 73 Infizierte, 529 Gesunde, 183 Kontaktpersonen und 15 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 19 Infizierte, 91 Gesunde, 73 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 19 Infizierte, 91 Gesunde, 73 Kontaktpersonen, 1 Toter Neuenrade : 26 Infizierte, 189 Gesunde und 59 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 26 Infizierte, 189 Gesunde und 59 Kontaktpersonen, 1 Toter Plettenberg : 44 Infizierte, 241 Gesunde, 243 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 44 Infizierte, 241 Gesunde, 243 Kontaktpersonen und 3 Tote Schalksmühle : 12 Infizierte, 91 Gesunde, 42 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 12 Infizierte, 91 Gesunde, 42 Kontaktpersonen und 2 Tote Werdohl: 72 Infizierte, 237 Gesunde, 135 Kontaktpersonen und 9 Tote

Corona im MK: Wieder mehr Neuinfektionen als in der Vorwoche - zwei Todesfälle

Update vom 8. Dezember, 7.29 Uhr: Voraussichtlich in dieser Woche wird sich entscheiden, welcher Trend sich bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Märkischen Kreis verstetigt. Bleiben die Neuinfektionen auf dem hohen Niveau der Vorwochen, sinken die Corona-Zahlen endlich oder steigen sie sogar wieder an - wie auf Bundesebene?

Nachdem die Zahlen am Wochenende deutlich unter der Vorwoche lagen, gibt es am Dienstagmorgen eine gegenteilige Entwicklung. Laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) wurden seit Montag 55 Neuinfektionen im Märkischen Kreis gezählt. In der Vorwoche waren es nur 21, vor zwei Wochen 50. Die Werte vom 1. Dezember stellten also einen Ausreißer nach unten dar. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg wieder an auf 135,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. In den vergangenen sieben Tagen wurden laut LZG 557 Neuinfektionen im MK registriert.

Auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich am Dienstagmorgen um zwei auf 68. Im Wichernhaus in Werdohl sind inzwischen fünf Tote zu beklagen, die positiv auf das Virus getestet wurden.

Corona im MK: Niedrigster Wert seit Mitte Oktober - drei Todesfälle in einer Stadt

Update vom 7. Dezember, 11.53 Uhr: Über das Wochenende meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 216 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In Werdohl sind bedauerlicherweise drei Senioren in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Aktuell sind 888 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Mit ihnen befinden sich auch 2.464 Männer und Frauen in häuslicher Isolation. 213 Personen konnten am Wochenende als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen werden.

Die 216 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+13), Balve (+8), Halver (+7), Hemer (+12), Herscheid (+2), Iserlohn (+45), Kierspe (+30), Lüdenscheid (+26), Meinerzhagen (+10), Menden (+20), Nachrodt-Wiblingwerde (+5), Neuenrade (+6), Plettenberg (+14), Schalksmühle (+5) und Werdohl (+13). Leider sind in Werdohl in Zusammenhang mit Covid-19 drei weitere Todesopfer zu beklagen. Ein 85-jähriger Senior wurde stationär behandelt und beatmet. Eine 88-jährige und eine 93-jährige Dame verstarben in ihrer Pflegeeinrichtung.

Corona im MK: Hoffnung am Montag - Niedrigster Wert seit Mitte Oktober

In den letzten sieben Tagen (Inzidenz) haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 127,7 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 556 Corona-Testungen, davon 175 an der Teststation in Lüdenscheid, 249 an der Teststation in Iserlohn und 132 mobil.

Derzeit werden 94 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 20 intensivmedizinisch. 18 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 97 Corona-Infektionen, in den Schulen 41 und in den Kindertageseinrichtungen 14. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 55 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 5.642 Corona-Fälle. 4.688 Personen haben den Virus überwunden; 66 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Deren Durchschnittsalter liegt bei 77 Jahren.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis:

Altena : 52 Infizierte, 142 Gesunde, 186 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 52 Infizierte, 142 Gesunde, 186 Kontaktpersonen und 2 Tote Balve : 18 Infizierte, 73 Gesunde und 70 Kontaktpersonen

: 18 Infizierte, 73 Gesunde und 70 Kontaktpersonen Halver : 24 Infizierte, 254 Gesunde, 62 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 24 Infizierte, 254 Gesunde, 62 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 62 Infizierte, 390 Gesunde, 211 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 62 Infizierte, 390 Gesunde, 211 Kontaktpersonen und 1 Toter Herscheid : 9 Infizierte, 36 Gesunde und 16 Kontaktpersonen

: 9 Infizierte, 36 Gesunde und 16 Kontaktpersonen Iserlohn : 209 Infizierte, 1155 Gesunde, 496 Kontaktpersonen und 12 Tote

: 209 Infizierte, 1155 Gesunde, 496 Kontaktpersonen und 12 Tote Kierspe : 59 Infizierte, 199 Gesunde, 158 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 59 Infizierte, 199 Gesunde, 158 Kontaktpersonen und 2 Tote Lüdenscheid : 94 Infizierte, 811 Gesunde, 255 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 94 Infizierte, 811 Gesunde, 255 Kontaktpersonen und 10 Tote Meinerzhagen : 87 Infizierte, 276 Gesunde, 156 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 87 Infizierte, 276 Gesunde, 156 Kontaktpersonen und 6 Tote Menden : 77 Infizierte, 524 Gesunde, 182 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 77 Infizierte, 524 Gesunde, 182 Kontaktpersonen und 15 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 20 Infizierte, 90 Gesunde, 57 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 20 Infizierte, 90 Gesunde, 57 Kontaktpersonen, 1 Toter Neuenrade : 28 Infizierte, 186 Gesunde und 103 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 28 Infizierte, 186 Gesunde und 103 Kontaktpersonen, 1 Toter Plettenberg : 56 Infizierte, 228 Gesunde, 245 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 56 Infizierte, 228 Gesunde, 245 Kontaktpersonen und 3 Tote Schalksmühle : 16 Infizierte, 87 Gesunde, 72 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 16 Infizierte, 87 Gesunde, 72 Kontaktpersonen und 2 Tote Werdohl: 77 Infizierte, 237 Gesunde, 195 Kontaktpersonen und 8 Tote

Update vom 7. Dezember, 6.48 Uhr: Weil am Wochenende weniger getestet wird, sind die Corona-Zahlen am Montag regelmäßig die niedrigsten der Woche. Sie beziehen sich auf alle Neuinfektionen mit dem Coronavirus, die zwischen Sonntagmorgen 0.01 Uhr und 23.59 Uhr gemeldet werden. Dennoch geben die Zahlen vom 7. Dezember Anlass zur Hoffnung. Mit nur 14 gemeldeten Neuinfektionen wurde der niedrigste Wert seit dem 17. Oktober (7) im Märkischen Kreis registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis ging auf 127,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner zurück. Es ist der niedrigste Wert seit dem 26. Oktober. Der Inzidenzwert liegt erstmals wieder deutlich unter dem Landesschnitt (141,8). In der vergangenen Woche wurden nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) im MK 524 Neuinfektionen registriert. Seit Beginn der Pandemie weist das LZG für den Märkischen Kreis 5.643 Corona-Fälle aus. Nach drei gemeldeten Todesfällen am Samstag erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten (66) am Sonntag und Montag nicht. Lokale Zahlen werden voraussichtlich heute im Laufe der Tages veröffentlicht.

Corona im MK: Offizielle Werte am Sonntag - Inzidenz bei 132,9

Update vom 6. Dezember, 13.06 Uhr: Im Vergleich zu Samstag gibt es am Sonntag, 6. Dezember, 108 neue Corona-Fälle. Die Zahl der Todesfälle hat sich nach den Daten des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) nicht verändert. Nach wie vor sind im Märkischen Kreis 66 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu verzeichnen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 132,9 - und ist damit etwas niedriger als am Vortag (133,8).

Bislang haben sich im Märkischen Kreis insgesamt 5629 Personen nachweislich mit Covid-19 infiziert. Nachdem am Samstag 96 neue bestätigte Corona-Fälle hinzugekommen waren, waren es am Sonntag laut RKI noch einmal 108 neue Fälle. Das sind 16 Neuinfektionen weniger als am Wochenende zuvor. .

20 Corona-Patienten im Märkischen Kreis mussten am Sonntag intensivmedizinisch versorgt werden, 18 von ihnen wurden invasiv beatmet. Um die Krankenhausbesucher bei der winterlichen Witterung vor Kälte und Nässe zu schützen, richten die Märkischen Kliniken für sie am Klinikum Lüdenscheid derzeit einen zusätzlichen Wartebereich mit 10 Plätzen in der ehemaligen Kapelle ein. Die Öffnung ist für diese Woche geplant.

Update vom 5. Dezember, 9.45 Uhr: Die Daten des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) weisen am Samstagmorgen (Datenstand 5. Dezember, 0 Uhr) 96 neue laborbestätigte Corona-Fälle und drei weitere Todesfälle im Märkischen Kreis aus. Insgesamt sind im Zusammenhang mit einer Infektion demnach 66 Menschen gestorben. Die Wocheninzidenz liegt laut LZG bei 133,8 und damit leicht niedriger als noch am Tag zuvor.

Update vom 4. Dezember, 11.53 Uhr: Die Anzahl der am Coronavirus Infizierten schwankt täglich. Aktuell meldet das Gesundheitsamt 888 Erkrankte – 20 weniger als noch am Vortag. Leider ist auch wieder eine Verstorbene zu beklagen. Es handelt sich um eine 92-Jährige aus Altena. Beim Gesundheitsamt wurden 67 Neuinfektionen notiert, das sind 53 weniger als am Tag zuvor. 2.469 Männer und Frauen sind als Kontaktpersonen ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Die 67 Neuinfizierten verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+6), Halver (+1), Hemer (+6), Iserlohn (+15), Kierspe (+7), Lüdenscheid (+6), Meinerzhagen (+3), Menden (+5), Nachrodt-Wiblingwerde (+4), Neuenrade (+2), Plettenberg (+8) und Werdohl (+4). In den letzten sieben Tagen (Inzidenz) haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 136,0 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 379 Coronatestungen, davon 277 an der Teststation in Lüdenscheid, 78 an der Teststation in Iserlohn und 24 mobil.

Derzeit werden 92 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 22 intensivmedizinisch. 17 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 101 Corona-Infektionen, in den Schulen 64 und in den Kindertageseinrichtungen 14. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 53 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 5.426 Coronafälle. 4.475 Personen haben den Virus überwunden; 63 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Deren Durchschnittsalter liegt bei 75 Jahren.



Die Zahlen für die Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis:

Altena : 49 Infizierte, 132 Gesunde, 141 Kontaktpersonen und 2 Toter

: 49 Infizierte, 132 Gesunde, 141 Kontaktpersonen und 2 Toter Balve : 13 Infizierte, 70 Gesunde und 67 Kontaktpersonen

: 13 Infizierte, 70 Gesunde und 67 Kontaktpersonen Halver : 31 Infizierte, 240 Gesunde, 117 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 31 Infizierte, 240 Gesunde, 117 Kontaktpersonen und 3 Tote Hemer : 58 Infizierte, 382 Gesunde, 219 Kontaktpersonen und 1 Toter

: 58 Infizierte, 382 Gesunde, 219 Kontaktpersonen und 1 Toter Herscheid : 7 Infizierte, 36 Gesunde und 19 Kontaktpersonen

: 7 Infizierte, 36 Gesunde und 19 Kontaktpersonen Iserlohn : 201 Infizierte, 1118 Gesunde, 484 Kontaktpersonen und 12 Tote

: 201 Infizierte, 1118 Gesunde, 484 Kontaktpersonen und 12 Tote Kierspe : 36 Infizierte, 192 Gesunde, 135 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 36 Infizierte, 192 Gesunde, 135 Kontaktpersonen und 2 Tote Lüdenscheid : 105 Infizierte, 774 Gesunde, 250 Kontaktpersonen und 10 Tote

: 105 Infizierte, 774 Gesunde, 250 Kontaktpersonen und 10 Tote Meinerzhagen : 93 Infizierte, 260 Gesunde, 166 Kontaktpersonen und 6 Tote

: 93 Infizierte, 260 Gesunde, 166 Kontaktpersonen und 6 Tote Menden : 82 Infizierte, 499 Gesunde, 239 Kontaktpersonen und 15 Tote

: 82 Infizierte, 499 Gesunde, 239 Kontaktpersonen und 15 Tote Nachrodt-Wiblingwerde : 23 Infizierte, 82 Gesunde, 45 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 23 Infizierte, 82 Gesunde, 45 Kontaktpersonen, 1 Toter Neuenrade : 31 Infizierte, 177 Gesunde und 101 Kontaktpersonen, 1 Toter

: 31 Infizierte, 177 Gesunde und 101 Kontaktpersonen, 1 Toter Plettenberg : 67 Infizierte, 203 Gesunde, 248 Kontaktpersonen und 3 Tote

: 67 Infizierte, 203 Gesunde, 248 Kontaktpersonen und 3 Tote Schalksmühle : 14 Infizierte, 84 Gesunde, 69 Kontaktpersonen und 2 Tote

: 14 Infizierte, 84 Gesunde, 69 Kontaktpersonen und 2 Tote Werdohl: 78 Infizierte, 226 Gesunde, 169 Kontaktpersonen und 5 Tote

Update vom 4. Dezember, 11.31 Uhr: Es gibt Covid-19-Fälle an zwei Schulstandorten im MK. Am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg (GBBK) sind mehrere Schüler und eine Lehrerin mit Corona infiziert.

Corona im MK: Weiterer Todesfall am Freitag - Corona-Ausbruch an Schulen

Update vom 4. Dezember, 6.55 Uhr: Auch am Freitagmorgen meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Märkischen Kreis. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 63. Es gibt aber auch hoffnungsvolle Nachrichten.

In den vergangenen Wochen wurden im Märkischen Kreis freitags regelmäßig hohe Zahlen bei den Neuinfektionen gemeldet. Am heutigen Freitag ist das anders. Laut LZG wurden lediglich 66 Neuinfektionen registriert - in der Vorwoche waren es noch 96. Die Sieben-Tage-Fallzahl sank dadurch auf 558. Am 25. November waren es noch 726. Der Inzidenzwert ging am Freitag laut Robert-Koch-Institut ebenfalls zurück - auf 136,0 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche.

Corona im MK: Vier Todesfälle am Donnerstag - drei aus Hotspot-Stadt

Update vom 3. Dezember, 16.48 Uhr: Der Märkische Kreis hat am Donnerstagnachmittag seine Pläne für das Impfzentrum bekannt gegeben. Demnach wird es ein Impfzentrum in Lüdenscheid geben - und überraschend baut der Kreis auch noch ein zweites auf. Um Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung zu sanktionieren, ist eine Corona-Streife im MK jetzt auch in Zivil unterwegs.

Update vom 3. Dezember, 11.04 Uhr: Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten ist im Märkischen Kreis innerhalb eines Tages wieder gestiegen. Das Gesundheitsamt meldet aktuell 908 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Leider sind auch vier weitere im Zusammenhang mit Corona verstorben.

Corona im MK: Vier Todesfälle - drei aus Werdohl, einer aus Menden

120 Neuinfektionen sind beim Gesundheitsamt zurzeit aktenkundig, das sind 24 mehr als noch einen Tag zuvor. 2.454 Männer und Frauen sind als Kontaktpersonen ebenfalls in häuslicher Quarantäne. 45 weitere Personen haben die Krankheit überstanden und konnten aus der häuslichen Isolierung entlassen werden.

Leider sind auch vier weiteren Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben – ein 81-jähriger Mann aus Menden sowie eine 84-Jährige, ein 85-Jähriger und ein 91 Jahre alter Mann, alle aus Werdohl. Eine der verstorbenen Personen aus Werdohl stammt aus dem Wichernhaus, in dem es vor einigen Tagen einen Corona-Ausbruch gegeben hat. Werdohl ist im MK absoluter Hotspot, der Inzidenzwert lag zuletzt über 300.

Corona im MK: Diese Städte und Gemeinden sind betroffen

Die 120 neuen positiven Corona-Nachweise verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+9), Balve (+5) Halver (+2), Hemer (+5), Herscheid (+1), Iserlohn (+36), Kierspe (+4), Lüdenscheid (+5), Meinerzhagen (+16), Menden (+11), Nachrodt-Wiblingwerde (+3), Neuenrade (+8), Plettenberg (+4) Schalksmühle (+2) und Werdohl (+9).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts im Märkischen Kreis bei 143,8 Infizierten pro 100.000 Einwohner.

Unsere vorhergegangene Berichterstattung zu Corona im MK (bis 3. Dezember) finden Sie in diesem News-Ticker.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa/dpa-Zentral