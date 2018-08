"Cold Water Bier Challenge 2018" schwappt durch den Märkischen Kreis

Im Strandbad Rönsahl, in der Lister-Talsperre und im Festzelt Hülscheid wird's nass

+ © Markus Klümper Die Schützen des ASV Kierspe drehten ihr Video an der Lister-Talsperre - und sprachen im Anschluss natürlich drei weitere Nominierungen aus. © Markus Klümper

Kierspe - Mit einem Bier in der Hand ins Wasser: Die sogenannte "Cold Water Bier Challenge 2018" ist über Kierspe in den Märkischen Kreis geschwappt. Ganz konkret haben schon die beiden Schützenvereine KSV 1899 e.V. und ASV 1924 e.V. sowie der Hülscheider Schützenverein aus Heedfeld jeweils diese Herausforderung angenommen - und sich im Strandbad Rönsahl bzw. in der Lister-Talsperre und im eigenen Festzelt so richtig schön nass gemacht. Nun hat das herausgeforderte Werdohl nachgelegt. Zu bewundern sind die Aktionen in mehrminütigen Videos. Weitere Vereine beispielsweise aus Lüdenscheid sind nominiert - und werden erfahrungsgemäß nachlegen...