CDU-Kreistagsabgeordneter Maywald klagt gegen Kreis

Märkischer Kreis - War die Entscheidung des Kreistages, den Ausschussvorsitzenden keine zusätzliche Aufwandsentschädigung zu gewähren, rechtens? Peter Maywald, CDU-Kreistagsabgeordneter und Vorsitzender des Schul- und Sportausschusses, hält den Beschluss für falsch und klagt vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg gegen den Kreis – in Person gegen CDU-Landrat Thomas Gemke. Es geht um 457,10 Euro pro Monat zusätzlich für die Tätigkeit eines Vorsitzenden. Für Verwirrung sorgt ein Gesetz des Landes.

Am 30. März dieses Jahres hatte der Kreistag bei zwei Gegenstimmen und acht Enthaltungen mit großer Mehrheit (insgesamt verfügt der Kreistag über 67 Abgeordnete) eine Änderung seiner Hauptsatzung beschlossen. Danach erhalten die Vorsitzenden

- des Ausschusses für Abfallwirtschaft, Umweltschutz und Planung (Marcus Tillmann/Grüne),

- für Gesundheit und Soziales (Ulrich Duffe/SPD),

- für Wirtschaftsförderung, Struktur und Verkehr (Bernhard Camminadi/SPD),

- des Bauausschusses (Dieter Grafe/UWG),

- des Kulturausschusses (Renate Schulte-Fiesel/CDU),

des Rechnungsprüfungsausschusses (Peter Brunswicker/SPD)

- und des Schul- und Sportausschusses (Peter Maywald/CDU) keine zusätzliche Aufwandsentschädigung.

Die damalige rot-grüne Landesregierung hatte Ende vergangenen Jahres zusammen mit der Union ein Gesetz zur „Stärkung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Ausschussvorsitzenden“ verabschiedet. Kernpunkte: Eine höhere Vergütung für die Arbeitsbelastung. Wegen des geringen Zeitaufwandes waren lediglich die Vorsitzenden des Wahlprüfungsausschusses von vornherein ausgenommen. In einem Erlass des Innenministerium vom Februar dieses Jahres heißt es: „Weitere Ausnahmen sind zulässig, soweit – ähnlich dem Wahlprüfungsausschuss – eine geringe Tagungshäufigkeit anzunehmen ist. Eine Umkehrung dieses Regel-Ausnahmeverhältnisses, insbesondere dergestalt, in der Hauptsatzung pauschal alle Ausschüsse von der Gewährung der Aufwandsentschädigung auszunehmen, dürfte jedenfalls im Regelfall nicht zulässig sein.“ Der Schulausschuss tagte wie die meisten anderen Gremien zuletzt drei Mal im Jahr.

Der mit Maywalds Interessenvertretung beauftragte Rechtsanwalt Christoph Henze stellt in seinem Schreiben an das Verwaltungsgericht sowohl formelle wie auch materielle Rechtswidrigkeiten fest. Formell deshalb, weil den Ausschussvorsitzenden in der Kreistagssitzung „untersagt“ wurde, zu beraten und mit abzustimmen. Denn es habe kein Fall der Befangenheit vorgelegen. Materiell deshalb, weil es kein freies oder beliebiges Ermessen gebe. Bis auf den Wahlprüfungsausschuss seien alle Ausschüsse in die Gewährung der zusätzlichen Aufwandsentschädigung bereits vom Gesetzgeber einbezogen.

Die bisherige Entschädigung beim Märkischen Kreis sieht wie folgt aus: Kreistagsabgeordnete erhalten 457,10 Euro pro Monat, die Fraktionsvorsitzenden den zweifachen Satz, bei Fraktionen mit mehr als acht Mitglieder wird der dreifache Satz fällig. Strittig ist jetzt, ob Ausschussvorsitzende den einfachen Satz eines Abgeordneten pro Monat zusätzlich zugesprochen bekommen.

Die Entschädigung der Vorsitzenden aus „haushaltswirtschaftlichen Gründen“ zu verweigern, widerspreche der Zielsetzung des Gesetzgebers und deshalb sei der Beschluss auch vor diesem Hintergrund rechtswidrig. In ihrem Beschlussvorschlag hatte die Verwaltung jährliche Mehrkosten in Höhe von rund 42 500 Euro (zwischenzeitlich wurde die Entschädigung angehoben) als „unverhältnismäßig“ angesehen.

Peter Maywald wollte auf Anfrage keine Stellungnahme abgeben, sondern verwies auf CDU-Fraktionschef Karsten Meininghaus. „Wir haben uns auf diese Sprachregelung verständigt.“ Für den Vorsitzenden der Christdemokraten hat die gut gemeinte Stärkung des Ehrenamtes eine kapitale Schwäche: „Das Landesgesetz lässt Interpretationen und damit unterschiedliche Rechtsauffassungen zu.“ Iserlohn beispielsweise habe die Erhöhung beschlossen mit dem Hinweis, eine weiterführende Ausnahme sei nicht möglich. Andere Städte und Kreise wiederum hätten auf die Erhöhung verzichtet. „Statt einer einheitlichen Regelung haben wir in NRW jetzt einen Flickenteppich. Die Unsicherheit geht quer durch die Kommunen. Ich hoffe, dass es sehr bald zu einer Klarstellung und Vereinheitlichung durch das Land kommt. Dann erledigt sich die Sache von selbst und muss nicht das Gericht beschäftigen.“