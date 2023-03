Cansu entdeckt das Märkische Sauerland Teil 6: Die Höhendorf Alpakas

Die Höhendorf Alpakas © Hana Beer

Du möchtest unser Märkisches Sauerland näher kennenlernen und mich weiterhin auf meiner Reise begleiten? Dann lass dir den folgenden Bericht nicht entgehen!

Falls du mich noch nicht kennen solltest: Ich bin die Cansu, habe Anfang des Jahres beim Märkischen Kreis angefangen und darf aus der Reihe 45 Gute Gründe über acht sehenswerte Ausflugsziele und tolle Freizeitaktivitäten berichten. Die ersten fünf Berichte findest du hier.

Mein sechstes Ziel ist von meinem neuen Büro in Altena aus nur 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Während der Fahrt erschließt sich mir die Namensgebung, denn es liegt auf rund 470 Metern: die Höhendorf Alpakas auf dem Hof Hegemann!

Die traditionsreiche Bauernfamilie Hegemann ist seit 1963 am Ortsrand von Nachrodt-Wiblingwerde im Bereich Pferdesport tätig und hat im Laufe der Jahre eine der modernsten Reitanlagen im Märkischen Kreis aufgebaut. Neben einem Mini-Streichelzoo bieten die Hegemanns seit Mai 2020 auch kuscheligen Alpakas eine Heimat im Höhendorf. Somit löst sich Hanas Hinweis zu diesem Ausflugsziel – Es wird flauschig! – gleich nach meiner Ankunft auf dem Hof auf!

Ein tolles Ausflugsziel auf dem Hof Hegemann © Hana Beer und Cansu Yazgan

Die Alpakas: Auch in unserer Region zuhause

Es mag sich auf den ersten Eindruck wie Brad Pitt in der Lindenstraße anfühlen, aber die Alpakas kommen wegen ihres wertvollen Fells tatsächlich mit unserem Klima zurecht. Es macht ihnen überhaupt nichts aus, bei Wind und Wetter auf der Wiese oder in ihrem Offenstall zu verweilen. Wozu eine Reise in die Heimat der Tiere – nach Peru, Chile oder Bolivien – antreten? Eine kurze Spritztour reicht aus, um diese süßen Wesen erleben zu können.

Jetzt wird’s flauschig! © Hana Beer und Cansu Yazgan

Und nicht nur das. Wenn du noch kein passendes Thema für den nächsten Kindergeburtstag hast oder eine Firmenfeier der besonderen Art planst, frag einfach mal beim Höhendorf an. Du erhältst sicherlich ein tolles Angebot für eine individuelle Veranstaltung. Außerdem kannst du auch eine Patenschaft für ein Alpaka übernehmen. Bei der Premiumvariante ist eine 90-minütige Wanderung mit deinem Paten-Alpaka inklusive.

Füttern der putzigen Alpakas erlaubt © Hana Beer und Cansu Yazgan

Alpakas sind Wiederkäuer. Außer Heu bekommen sie Mineralfutter. Frau Hegemann ermuntert mich, die Tiere damit zu füttern. Es fühlt sich echt putzig an, als die Tiere mir im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hand fressen. Schon dadurch wirken die Alpakas extrem beruhigend. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich für therapeutische Zwecke eignen.

Alpakas warten auf deine Patenschaft © Hana Beer oder Cansu Yazgan

Der Höhendorf Shop: Alles was das Herz von Alpaka-Freunden höher schlagen lässt

Die Alpakas werden einmal pro Jahr, jeweils im Mai, geschoren. Familie Hegemann verarbeitet die Wolle zu hochwertigen Produkten weiter, die sie im hofeigenen Shop verkauft. Das Angebot kann sich sehen lassen: Die Produktpalette reicht von Schneekugeln mit Alpakas, Schlüsselanhängern, über Dünger bis hin zur Premiumbettwäsche aus der wärmenden Wolle. Die Artikel oder Gutscheine gibt es übrigens auch im Onlineshop.

Hochwertige Produkte finden Sie im hofeigenen Shop © Hana Beer und Cansu Yazgan

Bist du auch auf den Geschmack gekommen? Dann hör einfach auf dein inneres Alpaka und besuch die niedlichen Erdenbewohner gleich im kommenden Frühjahr. Ich für meinen Teil werde sicherlich wiederkommen! Doch jetzt muss ich wieder ins Büro flitzen, um meine Eindrücke zu Papier zu bringen, solange ich die flauschigen Gefühle noch in mir trage.

Sicherlich weißt du, was nun ansteht, oder? Hanas Hinweis natürlich! Nach jedem Ausflug gibt sie mir einen Tipp zum nächsten Ziel. Dieses Mal: Katzensprung! Mir schwebt schon etwas im Kopf, aber ob es sich bewahrheiten wird werden wir dann nächste Woche erfahren. Hast Du vielleicht eine Ahnung? Vielleicht besuchst Du die 45 Gute Gründe-Seite und recherchierst mit? Bis nächste Woche, ich freu´ mich!

