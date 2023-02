Cansu entdeckt das Märkische Sauerland

Teilen

Cansu entdeckt den Sauerlandpark Hemer © Hana Beer

Hi, kennen wir uns schon? Ich bin Cansu und arbeite nun schon seit einem Monat beim Märkischen Kreis.

Als erstes Projekt bereise ich unsere Region und schaue mir einige Ziele der 45 guten Gründe an. Schau mal rein und begleite mich auf meiner Reise durchs Märkische Sauerland! Falls du neu dazugestoßen bist, kannst du dir hier meinen letzten Bericht anschauen.

Nach dem spannenden Besuch der Dechenhöhle in der letzten Woche geht es für mich heute in den Sauerlandpark Hemer. Von Altena brauche ich eine knappe halbe Stunde mit dem Auto. Der Sauerlandpark befindet sich zwar aktuell im Winterschlaf, doch mit Unterstützung des dortigen Touristikers Marcus Dützer kann ich mir einen guten Eindruck von jenem Ort verschaffen, der spätestens seit der Landesgartenschau 2010 überregionale Bekanntheit erlangte.

Ganz schön hoch, der imposante Jübergturm © Hana Beer und Cansu Yazgan

27 Hektar für mehr als nur eine Veranstaltung

Schon vom Parkplatz nahe der ehemaligen Kaserne sehe ich den imposanten Aussichtsturm, den auf 293,7 Höhenmetern stehenden Jübergturm. Er wurde für die Landesgartenschau 2010 gebaut und ist seitdem auch ein Wahrzeichen der Stadt Hemer. Seine Gestaltung erinnert mich stark an einen Pokal. So fühle ich mich doppelt und dreifach motiviert, die 343 Stufen hinauf zu gehen – übrigens gibt es auch einen barrierefreien Zugang. Das rund 27 Hektar große Gelände hat allerdings noch mehr zu bieten, als nur eine nette Aussicht: Großveranstaltungen, wie zum Beispiel Konzerte und Comedy-Shows, locken jährlich Tausende ins GROHE-Forum auf dem Gelände.

Der Sauerlandpark Hemer hat viel zu bieten © Hana Beer und Cansu Yazgan

Doch der Park ist auch unabhängig von Veranstaltungen einen Besuch wert. Im Sommer verwandelt sich der Himmelsspiegel vor dem GROHE-Forum in ein Strandareal und bietet Urlaubsfeeling auch für den kleinen Geldbeutel. Mit seinen drei Spielplätzen bietet er sich der Sauerlandpark Hemer auch hervorragend als Abwechslung im Familienalltag an. Außerdem ist die Phänomenta mit einer Leihgabe zu Gast.

Wissenshungrige finden hier zudem drei Museen. Das Puck, ein Museum für Eishockeyliebhaber, den Bundeswehr Traditionsraum und den Stalag Gedenkraum, der an das vermutlich größte Kriegsgefangenenstammlager der NS-Zeit erinnert.

Der Stalag Gedenkraum und das Eishockey Museum Puck © Hana Beer und Cansu Yazgan

Das Felsenmeer und die Heinrichshöhle: Die natürlichen Ausflugsziele

Ganz schön großes Angebot auf einem Fleck, oder? Doch nicht nur Wissenshunger kann man hier stillen. Naturliebhaber kommen durch die wunderschönen Gartenanlagen auf dem Parkgelände, die Tropfsteinhöhle Heinrichshöhle und das angrenzende Felsenmeer, ein bewaldetes Geotop mit zahlreichen Felsenformationen, ebenfalls auf ihre Kosten. Besonders das Felsenmeer eignet sich im Sommer für eine kurze Abkühlung.

Das digitale Infozentrum oberhalb des Sauerlandparks und Eingang zur Heinrichshöhle unterhalb des Felsenmeeres © Hana Beer und Cansu Yazgan

Da das umfangreiche Angebot nur schwer an einem Tag zu bewältigen ist, bietet sich der Wohnmobilstellplatz Hemer zum Übernachten an. So kannst du die Unternehmungen auf mehrere Tage verteilen und dich abends in gemütlicher Runde mit Partner oder Partnerin, Freunden oder Familie erholen und neue Kraft für den kommenden Tag tanken.

Umweltfreundliche PS-Stärke: das RiMODROM

Es war noch nicht die passende Attraktion für dich dabei? Vielleicht wäre dann das RiMODROM eine Option für dich. Die komplette Kartbahn wird mit E-Karts befahren, was vermutlich auch Greta Thunbergs Herz höher schlagen lässt. Egal ob in geschlossener Gesellschaft, oder für einen Spontanbesuch: Alle ab 3 Jahren können sich hier eine schöne Zeit machen.

Das Felsenmeer ist immer ein Spaziergang wert © Hana Beer und Cansu Yazgan

Cansu entdeckt den Sauerlandpark Hemer Fotostrecke ansehen

Dies war einer von 45 guten Gründen, einen Ausflug oder eine Reise

ins Märkische Sauerland zu unternehmen. Du möchtest die anderen auch kennenlernen? Hier geht’s lang! Zu den 45 guten Gründen!