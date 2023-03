Cansu entdeckt das Märkische Sauerland – Teil 8: Einfach mal entspannen

Diese Woche dreht es sich rund um das Thema Entspannung © Hana Beer und Cansu Yazgan

Schön, dass du mich auf meiner letzten öffentlichen Reise durch unseren Märkischen Kreis begleitest! Nach den letzten Wochen voller Trubel und Action wird es heute etwas ruhiger zugehen.

Falls Du erst jetzt auf diese Serie gestoßen bist: Mein Name ist Cansu und nehme dich im Rahmen unserer Kampagne 45 Gute Gründe mit auf Streifzüge durch unsere Region. Wenn du mehr erfahren möchtest, besuche das Märkische Sauerland virtuell und lass dich zu weiteren Ausflügen inspirieren. Doch jetzt erstmal viel Spaß beim Lesen!

Nach den aufregenden Wochen kommt das vorerst letzte Thema wie gerufen: Entspannung! Die können Hana und ich gut gebrauchen. Doch was bedeutet eigentlich Entspannung? So individuell wie wir Menschen sind, definiert jeder Entspannung anders. Einige schalten durch Outdoor-Aktivitäten ab, anderen reicht ein gutes Buch oder eine Shoppingtour. In der aktuellen Zeit ist der Alltagsstress allgegenwärtig – und dann wird auch noch alles teurer.

Aus dieser Perspektive habe ich mir überlegt, dir sowohl kostenfreie als auch nicht alltägliche Möglichkeiten vorzustellen, die du bei uns vor und sogar hinter der eigenen Tür findest. Da Urlaub ja eigentlich im Kopf beginnt, lass es uns versuchen. Nimm es einfach als Impuls, um etwas zu entschleunigen, dem Alltag zu entfliehen oder die Wartezeit auf den nächsten Urlaub zu verkürzen.

Es gibt einige Impulse um zu entschleunigen © Hana Beer und Cansu Yazgan + Oliver Franke

Entspannen für den kleinen Geldbeutel

Es gibt eine Vielzahl an Entspannungsmöglichkeiten, die günstig oder gar kostenfrei sind. Wenn Du tagsüber nicht viel Zeit für dich hast, kannst Du dir abends neben einem gemütlichen Sprung in die Badewanne eine Gesichtsmaske anmischen, oder dir ein gutes Buch zu Gemüte führen. Oder magst du es wie ich lieber, nach Feierabend unter Menschen zu sein?

Bei Rocky im L´Aperitivo in Lüdenscheid kannst du dich mit einem leckeren Getränk entspannen und hausgemachte, italienische Spezialitäten genießen. Der sympathische Inhaber ist auch immer für ein nettes Gespräch zu haben. Dabei vergesse ich oft die Zeit und merke, wie gut es meiner Seele tut. Manchmal kann Entspannung auch das Verköstigen einer warmen Speise bedeuten. Gerade wenn du herausfordernde, kleine Familienmitglieder hast, kommt das Essen in ruhiger Atmosphäre oft zu kurz. Auf meiner Reise zur Entspannung hab ich mich für das Restaurant The Elephants in Halver entschieden und kann es wärmstens empfehlen. Die Küche besticht durch ceylonischen Spezialitäten und gewährt dir eine spannende Abwechslung zur heimischen Küche, in der es oft schnell und unkompliziert sein muss.

Auch das Verköstigen kann eine Entspannung sein © Hana Beer und Cansu Yazgan

Das Tourenportal: Eine Inspirationsquelle des Märkischen Sauerlands

Du schaltest wie Hana lieber bei Outdoor-Aktivitäten ab? Auf unserer Webseite findest du unter Abenteuer Natur erleben eine Vielzahl an Tipps für Touren zu Fuß oder mit einem Fahrrad. Du kannst auch direkt ins Sauerland Tourenportal reinschauen. Dort gibt es detaillierte Infos z.B. zur Streckenlänge und zum Schwierigkeitsgrad der einzelnen Wander- und Radtouren. So kannst Du dich vor dem Ausflug gut über dein Ziel informieren und dich entsprechend vorbereiten. Auch ein Spaziergang vor der eigenen Haustür eignet sich übrigens dafür, den Kopf für einen Moment frei zu bekommen – und das bei minimalem Aufwand.

Es gibt eine Vielzahl von Tipps für schöne Touren © Hana Beer und Cansu Yazgan + Anna Verburg

Entspannung Deluxe

Wenn du etwas mehr Zeit und Geld investieren möchtest, wäre vielleicht das Wiesenchalet in Schalksmühle etwas für dich. Hier kannst du – alleine oder mit deiner Familie – auf 130 m² Wohnfläche deine Seele baumeln lassen und dem stressigen Alltag entfliehen. Hana ist übrigens als Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Märkisches Sauerland auch als DTV-Prüferin im Kreisgebiet unterwegs und hat dieses Ferienhaus kürzlich klassifiziert. Falls Du dich fragst, was es mit einer Klassifizierung auf sich hat, dann kannst du dich hier gerne einlesen.

Als ich am Wiesenchalet ankomme, gefällt mir das Haus auf den ersten Blick. Die Besitzerin, Frau Geise, hat weder Kosten noch Mühen gescheut und ein Rundholz-Feriendomizil gebaut, das sich perfekt in die umgebende Natur einpasst. Das Haus ist komplett aus Naturmaterialien gebaut, ohne Beton und Kunststoff. Es ist echt eine kleine Oase, mit Gartensauna und einem Whirlpool im Freien. Das absolute Highlight ist aber drinnen zu finden: Das Hängenetz. Hast du schon mal in drei Metern Höhe abgehangen? Von hier aus kannst du die wohlige Atmosphäre mit Kaminknistern im Innenbereich des Chalets genießen – und das bei tollem Fernblick in die Umgebung. Ok, dazu gehört natürlich ein Glas in der Hand. Denn diesen Moment muss ich einfach feiern.

Entspannung Deluxe in schöner Natur © Hana Beer und Cansu Yazgan

Weitere Treatments für deine Haut und Seele

Einer meiner Tipps für Erholung innerhalb von zwei Stunden ist der Besuch einer professionellen Kosmetikerin. Wenn ich mir und meiner Haut mal etwas Gutes tun möchte, ist meine persönliche Anlaufstelle Elpidabeauty in Kierspe. Elpida schafft für mich die ideale Wohlfühlatmosphäre zum Loslassen und bietet ein großes Angebot an Behandlungen von verschiedenen Gelmasken bis hin zum Permanent Make-Up. Du kannst dich vorab von ihr beraten lassen und online einen Termin vereinbaren.

Wenn du mehr Zeit hast, habe ich noch zwei weitere Tipps. Gönn dir doch mal eine Auszeit im Saunadorf Lüdenscheid oder im Privat-Spa des Romantik-Hotels Neuhaus in Iserlohn. An beiden Orten ist Entspannung Programm.

Zeit, Auf Wiedersehen zu sagen

Wir sind am Ende unserer gemeinsamen Reise angelangt. Zumindest vorerst. Hat sie dir gefallen? Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mich auf dem Weg durch das Märkische Sauerland zu begleiten. Mir war es eine echte Freude und ich habe meine Heimatregion besser kennengelernt. Es war sicher nicht meine letzte Entdeckungstour. Ich kann nur sagen: Es gibt wahnsinnig viele gute Gründe, das Märkische Sauerland zu entdecken. Hast du vielleicht einen Grund, den wir noch nicht kennen? Dann solltest du uns unbedingt davon erzählen!

In diesem Sinne! Vielleicht treffen wir uns auch draußen und du gibst mir deine Tipps für eine Reise durch unsere Heimat. Es wäre mir ein Fest!

