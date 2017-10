Buttersäure-Angriff in Iserlohn: Firma Hartal geräumt - Kripo ermittelt

An der Fritz-Lürmann-Straße in der Iserlohner Heide

[Update 14.38 Uhr] Iserlohn - Im Firmenkomplex des metall- und kunststoffverarbeitenden Betriebes Hartal an der Fritz-Lürmann-Straße in Iserlohn haben eine oder mehrere Unbekannte am Donnerstagmorgen Buttersäure ausgebracht und so einen größeren, fast vierstündigen Einsatz für Feuerwehr und Polizei verursacht. Das Gebäude wurde geräumt, die Kriminalpolizei ermittelt.