Busfahrer will pöbelnden Fahrgast rausschmeißen - dann schlägt der zu

Er beleidigte er den Busfahrer so lange, bis der ihn rausschmeißen wollte. Dann schlug der betrunkene Fahrgast zu.

Hemer - Um kurz nach 23 Uhr war der Betrunkene am Sonntag an der Haltestelle Corunna in den Linienbus eingestiegen. Auf der Fahrt beschimpfte und beleidigte der Betrunkene fortwährend den Fahrer.

Als er aufstand und nach vorne kam, stoppte der Fahrer den Bus gegen 23.20 Uhr auf offener Strecke in Höhe der Zeppelinstraße, kurz vor der Haltestelle Wiehagen, und forderte den Mann auf, seinen Wagen zu verlassen.

Beim Aussteigen holte der Unbekannte aus und verpasste dem Fahrer die Ohrfeige. Der alarmierte vom zentralen Omnibusbahnhof aus die Polizei und erstattete Anzeige.

Der Unbekannte ist 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß und hat schwarze Haare. Er trug eine beige-braune Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei Hemer unter Telefon 02372/90990 entgegen.

Lesen Sie auch:

Auto rollt Abhang hinunter - Frau versucht, es zu stoppen

Polizei nimmt Tuning-Szeneim MK ins Visier

Mann lenkt Auto auf Menschengruppe - zwei Verletzte, Mordkommission eingesetzt