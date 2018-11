Streit um Gültigkeit der Fahrkarte: Fahrer schubst Schüler aus dem Bus

14-Jähriger leicht verletzt

+ © dpa Symbolbild © dpa

Iserlohn - In einem Bus der Linie 1 kam es am Mittwochabend zu einem Streit um die Gültigkeit einer Busfahrkarte. Der Streit ging in eine Rangelei zwischen einem 14-Jährigen Iserlohner und dem Busfahrer über und endete mit einer Körperverletzung.