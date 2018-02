SPD diskutiert mit der MVG über modernen Nahverkehr

Märkischer Kreis - Der Nahverkehr im Märkischen Kreis steht vor einem „gewaltigen Wurf“, wenn er die Herausforderungen für die Zukunft annehmen und bewältigen will. Darin waren sich MVG-Geschäftsführer Gerhard Schmier und die SPD-Politiker in ihrer Diskussion um künftige Angebote einig. Lüdenscheids Bürgermeister Dieter Dzewas brachte es auf den Punkt: „Wir müssen an dieser Stelle radikaler ran.“ Die Digitalisierung soll den Weg ebnen.

Die SPD-Kreistagsfraktion hatte Bürgermeister und Politiker aus den Städten und Gemeinden ins Kreishaus eingeladen, um gemeinsam über Konzepte und Notwendigkeiten zu diskutieren. Dabei wurde schnell klar: Wünsche und Möglichkeiten passen nicht immer überein.

Matthias Lohmann, Ratsherr in Nachrodt-Wiblingwerde und Schulleiter am Berufskolleg für Technik in Lüdenscheid, hatte ein paar Beispiele für die Probleme des Nahverkehrs in einer ländlichen Region parat. So brächten Eltern ihre Kinder mit dem eigenen Pkw zur Schule, wenn Abfahrtszeiten und Routen der Busse nicht dem täglichen Bedarf entsprächen. Unternehmen wiederum klagten über unbesetzte Ausbildungsstellen. „Im nördlichen Kreisgebiet suchen viele junge Menschen eine Lehrstelle, im südlichen Teil können wir dagegen die Plätze nicht besetzen. Wir bekommen den Transfer nicht hin.“

Bei dem Spagat zwischen Angebot und Wirtschaftlichkeit, den die MVG jedes Jahr vollziehen muss, warnte Lohmann davor, das Geld zum alleinigen Maßstab zu machen. „Die MVG kann genauso wenig schwarze Zahlen schreiben wie der Winterdienst einer Gemeinde. Wir dürfen aber die Randbereiche nicht abhängen.“

Fehlender Wohnraum, astronomische Mieten und täglicher Verkehrskollaps – die Metropolen haben aus Sicht von Dzewas ihre Grenzen erreicht. Das wiederum sei eine Chance zur Stärkung der ländlichen Räume. „Diese Möglichkeit müssen wir mit dem Rückenwind der Digitalisierung beim Nahverkehr annehmen.“ Die Zeiten, dass ein oder zwei Fahrgäste einen 40-sitzigen Bus benutzten, neigten sich dem Ende, unterstrich Schmier. Fahren mit der App werde das bisherige System ablösen. In Duisburg wird ein solches Pilotprojekt getestet: Fahrgäste können per App individuell Fahrten in Kleinbussen anfordern. Die Touren werden über Algorithmen so kombiniert, dass die Kunden von ihren jeweiligen Standorten zum gewünschten Ziel fahren. Für dieses Konzept wollen Kreis und MVG vom Land als Modellregion unterstützt werden. Düsseldorf müsse seine Ankündigung wahr machen und den ländlichen Raum fördern, ergänzte Dzewas. Für den MVG-Chef steht fest: „Wir wollen und werden was anderes machen.“

Nachtverkehre in die Städte von Rhein und Ruhr und ein fahrscheinloser ÖPNV – an Anregungen für einen attraktiven Busbetrieb für alle Altersschichten mangelte es in der Runde nicht. Ob es ein Azubi-Ticket geben wird, ist derzeit noch offen. Schmier: „Wir haben bislang keine belastbaren Nutzerzahlen, da es für Auszubildende und Schüler ein gemeinsames Ticketangebot gibt.“ Ein Gutachten soll bis Ende Mai Aufschluss geben. „Letztlich ist es eine politische Entscheidung.“