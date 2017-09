Bundestagswahl: Kandidaten und Ergebnisse im Wahlkreis Olpe/Märkischer Kreis I

Märkischer Kreis - Wie haben sich die Bürger im Wahlkreis 149 Olpe – Märkischer Kreis I bei der Bundestagswahl 2017 entschieden? Hier finden Sie alle Ergebnisse.

Die Bundestagswahl ist am 24. September. Damit Sie an diesem Tag wissen, wie in ihrem Wahlkreis Olpe – Märkischer Kreis I abgestimmt worden ist, finden Sie bei uns am Wahlabend einen Live-Ticker mit einer genauen Auflistung der Zahlen.

Bis dahin können Sie sich in diesem Artikel über die Kandidaten informieren, welche Städte und Gemeinden zum Wahlkreis gehören und das Ergebnis der Bundestagswahl vor fünf Jahren nachlesen. Sie finden hier Links zu unseren ausführlichen Kandidatenportraits und können lesen, wie sie die Fragen der Redaktion beantwortet haben.

Wenn Sie wissen möchten, wie die einzelnen Gemeinden und Städte in Ihrem Wahlkreis abgestimmt haben, dann klicken Sie auf diesen Link. Vorsicht: Aufgrund hoher Zugriffszahlen können am Wahlabend, 24. September, längere Wartezeiten beim Laden der Seite entstehen.

Bundestagswahl 2017: Die Kandidaten im Wahlkreis Olpe – Märkischer Kreis I

Dr. Matthias Heider (CDU) hatte 2013 das Direktmandat im Wahlkreis Olpe - Märkischer Kreis I gewonnen. Er holte damals starke 51,5% der Stimmen. Heider ist seit dem 27. September 2009 direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestages. Für Nezahat Baradari (SPD) ist es die erste Kandidatur. Petra Crone (SPD) war nicht mehr angetreten.

Die Grünen schicken mit Christian Hohn den ältesten Kandidaten ins Rennen, die FDP mit Johannes Vogel den jüngsten. Ingeborg Mohr-Simeonidis will für die LINKE Stimmen sammeln, Klaus Heger für die AfD.

Bundestagswahl 2017: Diese Gemeinden gehören zum Wahlkreis Olpe - Märkischer Kreis I (149)

Attendorn

Drolshagen

Finnentrop

Kirchhundem

Lennestadt

Olpe

Wenden

Halver

Herscheid

Kierspe

Lüdenscheid

Meinerzhagen

Schalksmühle



Der Wahlkreis existiert erst seit der Bundestagswahl 2002. Zuvor bildete der Märkische Kreis zwei eigenständige Wahlkreise und der Kreis Olpe gehörte zum Wahlkreis Olpe – Siegen-Wittgenstein II.

Einwohner 2013 291.800 Wahlberechtigte 2013 210.836 Wahlbeteiligung 2013 71,4 %

Die vergangene Bundestagswahl: So stimmte der Wahlkreis Olpe - Märkischer Kreis I 2013 ab

Der Bundestag wurde zuletzt vor vier Jahren gewählt. Für den direkten Vergleich finden Sie hier das Ergebnis der Bundestagswahl 2013: