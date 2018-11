Brutaler Raubüberfall auf Ehepaar in Menden: Prozessauftakt terminiert

Versuchter zweifacher Mord / Sechs Termin angesetzt

In diesem Haus in Menden ging ein betagtes Ehepaar vor zwei Jahren durch die Hölle. Jetzt beginnt der Prozess gegen einen Täter am Landgericht Arnsberg.

Menden - Nach dem brutalen Überfall auf ein Rentner-Ehepaar vor fast genau zwei Jahren in Menden beginnt in Kürze der Prozess am Landgericht Arnsberg: Wegen versuchten zweifachen Mordes und Wohnungseinbruchsdiebstahls muss sich ein 35-jähriger Serbe verantworten. Mitangeklagt ist eine Tat aus Fürth. Wir fassen hier die aktuellste Entwicklung in dem Fall zusammen.