Brutaler Raubüberfall in Menden - 61-Jähriger schwer verletzt

Menden - Bei einem Raubüberfall in Menden wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bereits in der Nacht zu Sonntag ein 61-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Inzwischen befindet sich das Opfer auf dem Weg der Besserung.

In Menden hat ein bisher unbekannter Täter am frühen Sonntagmorgen einen brutalen Raubüberfall am Fußweg "Untere Promenade" verübt. Nach bisherigen Ermittlungen saß ein 61-jähriger Mendener gegen 2.55 Uhr auf einer Parkbank in Höhe des DM-Marktes, als er von einem Mann angesprochen wurde.

Der Unbekannte forderte den 61-Jährigen auf, ihm seine Geldbörse zu geben. Plötzlich habe der Täter dem Mann gegen den Kopf geschlagen. Dadurch fiel das Opfer auf den Fußweg vor der Bank. Hier soll der Täter nun auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben.

Anschließend entwendete der Unbekannte dem Mann Handy und Geldbörse. Der Beraubte erlitt bei der Tat zunächst lebensgefährliche Kopfverletzungen. Er befindet sich in medizinischer Behandlung und befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung.

Nur wenige Meter weiter in Gehrichtung des ALDI-Marktes soll eine weitere männliche Person gestanden haben. Ob bzw. wie diese mit der Tat in Zusammenhang steht, ist bislang nicht bekannt.

Beim Täter soll es sich möglicherweise um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann handeln, der sich öfter in diesem Bereich aufhalten soll und häufig eine Kopfbedeckung trägt (vermutlich Schirmmütze).

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 0 23 73/90 99 62 15 oder 9099-0 entgegen.