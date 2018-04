Kurios: Brennender Hochdruckreiniger löscht sich selbst

Iserlohn - Rauch in der Halle! Das meldeten Mitarbeiter einer Firma am Rombrocker Bach in Iserlohn in der Nacht zu Mittwoch der Feuerwehr. Als die anrückte, wurde sie überrascht.

Mitarbeiter eines Firmengebäudes am Rombrocker Bach meldeten der Feuerwehr um 4.09 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich der Fahrzeug- und Pakethalle. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz mit einem C-Rohr vor und fanden im Bereich der Fahrzeughalle ein verbranntes und rauchendes Hochdruckreinigungsgerät. Durch den Brand wurde die Wasserleitung beschädigt, was dazu führte, dass durch das austretende Wasser der Brand selbstständig gelöscht wurde. Ein größerer Brandschaden wurde nach Einschätzung der Feuerwehr so verhindert. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Löschgruppe Sümmern der Freiwilligen Feuerwehr.