Brennende Küche in einem Imbiss: Feuerwehreinsatz in Menden

+ © Feuerwehr Menden © Feuerwehr Menden

Menden - Mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle der Feuerwehr am späten Donnerstagabend eine starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude an der Balver Straße. In einem dortigen Imbiss war es zu einem Küchenbrand gekommen, in dessen Folge auch die Abluftanlage in Brand geriet.