Brennende Holzhütte an der Dechenhöhle - Bahnverkehr zeitweise gesperrt

Waldboden und Böschung fangen Feuer

+ © Klümper Die Feuerwehr war in der Nähe der Dechenhöhle im Einsatz. © Klümper

[Update 14.27 Uhr] Iserlohn - Mehrere Zugverbindungen, die über die eingleisige Strecke an Letmathe vorbeiführen, fielen am Freitagabend aus. Grund für die Sperrung war der Brand an einer Holzhütte in unmittelbarer Nähe der Bahnlinie. Gleich mehrere Zeugen hatten die Feuerwehr gegen 21.30 Uhr alarmiert.