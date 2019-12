Brandstiftung: Mercedes E-Klasse in Flammen - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Die Mercedes E-Klasse stand in der Nacht zu Freitag in Flammen.

Brandstiftung: Ein Mercedes ist in der Nacht zu Freitag in Menden in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte das Auto. Die E-Klasse ist zerstört - Totalschaden, bilanziert die Polizei. Die Beamten haben in Tatortnähe einen Verdächtigen festgenommen.

Menden - Mercedes E-Klasse in Flammen: Gegen 0.15 Uhr am Freitagmorgen rückte die Feuerwehr Menden zur Arndtstraße aus, um einen in Brand geratenen Mercedes zu löschen.

Ein Anwohner hatte das Feuer über den Notruf der Polizei gemeldet. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf Brandstiftung, teilte die Polizei dazu mit. Und tatsächlich: "In unmittelbarer Tatortnähe konnten die Beamten noch in der Nacht einen Tatverdächtigen festnehmen", heißt es in dem Bericht.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 43-jährigen Mendener. "Er steht nach bisherigen Ermittlungen im Verdacht, den Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben", fasst die Polizei zusammen. Das Auto wurde sichergestellt.

+ Die Feuerwehr löschte den Brand. Viel zu retten ist bei dem Auto aber wohl nicht mehr. © Polizei MK

Zu retten ist an der E-Klasse wohl nichts mehr. Es entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der Tatverdächtige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei abschließend.

