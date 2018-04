Brand in Schnellimbiss - Verdacht auf schwere Brandstiftung

Polizei sucht Zeugen

Iserlohn - Zu einem Brand in einem Schnellimbiss an der Dortmunder Straße kam es am Freitag gegen 3 Uhr. Das Feuer brach im Bereich der Herrentoilette aus. Die Wände und die Einrichtung wurden fast vollständig verrußt.