Menden: Zwischendecke in Brand geraten

Menden - An der Bismarckstraße in Menden hat es am Freitagmorgen gebrannt. Die Straße war wegen des Feuerwehreinsatzes für rund anderthalb Stunden zwischen Unnaer Landstraße und der Droste-Hülshoff-Straße voll gesperrt.

Gegen 5 Uhr kam es nach Polizeiangaben an der Bismarckstraße in einem eingeschossigen Flachdachbau, in dem eine Werkstatt untergebracht ist, zu einer unklaren Rauchentwicklung. Der Brandherd befand sich in der Zwischendecke und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Polizeibeamte sperrten die Fahrbahn für die Dauer von etwa 1,5 Stunden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.