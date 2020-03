Brand in der Innenstadt: Feuerwehr rückt zu Wohnhaus aus

Feuerwehr-Einsatz am Mittwochabend in der Humboldtstraße in der Lüdenscheider Innenstadt.

Lüdenscheid - Zu einem Zimmerbrand in der Humboldtstraße rückte die Feuerwehr Lüdenscheid am Mittwochabend aus. Zeugen hatten die Feuerwehr alarmiert.

In dem Wohnhaus war gegen 18 Uhr ein Feuer in einem Raum ausgebrochen, in dem Werkzeug gelagert war. Drei junge Männer versuchten den Brand zunächst zu löschen. Als sie das Feuer nicht in den Griff bekamen, riefen sie die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen der Hauptwache, des Löschzugs Stadtmitte und dem Atemschutzgerätewagen des Löschzugs Oberrahmede zur Humboldtstraße ausrückte.

Vor Ort befragten die Feuerwehrleute die jungen Männer, die den Einsatzkräften die genaue Lage des Raumes erklärten. Unter Atemschutz drangen die Feuerwehr in das Gebäude vor und löschten den Brand ab. Anschließend wurde das Gebäude durchsucht, weil die dort gemeldete Person nicht anzutreffen war. Glücklicherweise machten die Rettungskräfte keine Feststellung.

Die drei jungen Männer waren augenscheinlich unverletzt, zur Abklärung einer Rauchgasvergiftung wurde sie dennoch ins Krankenhaus gebracht.