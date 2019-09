Polizei nimmt 28-Jährige fest: Haftbefehl wegen Brandstiftung erlassen

Nach nächtlichem Brand im Mehrfamilienhaus in Iserlohn

[Update 21.08 Uhr] Nach dem Feuerwehr-Einsatz von Sonntagmorgen in der Straße "Am Schürenbusch" in Iserlohn hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache voran getrieben und eine 28-Jährige vorläufig wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen.