Brand in Deilinghofen beschädigt auch einen Ferrari und zwei Garagen

Hemer - In der Straße "Am Hollacker" in Hemer-Deilinghofen ist in der von Mittwoch auf Donnerstag ein Holzunterstand aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff auf zwei Garagen über und führte zu leichten Beschädigungen eines dort abgestellten Ferrari F149. "Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen fünfstelligen Betrag. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an", so die Polizei.

Die Nachtruhe war für Teile der Feuerwehr Hemer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um kurz nach zwei Uhr beendet. Ein Anrufer meldete ein freistehendes brennendes Gartenhaus an der Am Hollacker, weshalb die hauptamtlichen Kräfte mit dem Stichwort „F0 Kleinfeuer“ alarmiert wurden.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle stand ein Unterstand in Vollbrand. Dieser grenzte direkt an mehrere Garagen einer Firma an, keine drei Meter entfernt befindet sich ein Wohnhaus. Aufgrund dieser Lage ließ der Einsatzleiter noch vor den ersten Löschmaßnahmen den Löschzug Ost (Deilinghofen) nachalarmieren.

Mit drei C-Rohren konnte eine Brandausbreitung auf die Garage und die Firma verhindert werden. Die Löscharbeiten fanden komplett unter schwerem Atemschutz statt und sorgten für eine starke Rauchentwicklung im Zentrum von Deilinghofen.

Der Unterstand brannte komplett nieder und wurde anschließend von der Feuerwehr eingerissen und kontrolliert abgelöscht. Wie knapp ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude verhindert wurde, zeigte sich dadurch, dass bereits erste kleinere Risse im Mauerwerk der Firma entstanden sind.

Die ehrenamtlichen Kameraden aus Deilinghofen stellten im Anschluss eine Brandwache und löschten noch einzelne Glutnester ab. Die Feuerwehr Hemer war mit 20 Einsatzkräften, einer Drehleiter, zwei Löschgruppenfahrzeugen, einem Tanklöschfahrzeug sowie einem Rettungswagen im Einsatz. - eB