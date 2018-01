Brand in der Bülowstraße: Möbelstück fängt Feuer

+ © dpa Feuerwehr und Polizei mussten am Mittwochnachmittag zu einem Brand in der Bülowstraße ausrücken. © dpa

Hagen - Feuerwehr und Polizei mussten am Mittwochnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bülowstraße ausrücken. Ein Möbelstück hatte Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand.