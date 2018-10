Brand am alten Bahnhof in Bösperde legt Bahnverkehr lahm

Menden - Einsatz für die Feuerwehr Menden: Sie rückte zu einem Feuer im alten Bahnhofsgebäude in Bösperde aus.

"Entwickelter Gebäudebrand" war das Alarmstichwort für die Mendener Löschzuge Wache und Nord am Samstagmittag gegen 14.30 Uhr. Gemeldet wurde das Feuer in dem alten Bahnhofsgebäude in Bösperde.

Mehrere Türen mussten gewaltsam geöffnet werden, um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Die Brandbekämpfung konnte dadurch sowohl von außen, als auch von innen durch mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden.

+ © Feuerwehr Menden

Um an alle Glutnester gelangen zu können, brach ein Trupp mittels Brechwerkzeug und einer Kettensäge die Dachhaut auf. Durch die starke Rauchentwicklung wurde zunächst der angrenzende Bahnverkehr stillgelegt. Die Gefahr, dass die ein- und aussteigenden Fahrgäste den Brandrauch einatmen würden, war zu groß.

Die Brandursache ist bisher unklar. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet.