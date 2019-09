Ein neuer Outlet-Store in MK

+ © Dickopf Aus der Bonita-Filiale an der Grünestraße in Plettenberg wurde ein Outlet-Store. © Dickopf

Plettenberg - Wer aufmerksam die Schaufenster am ZOB Grünestraße in Plettenberg betrachtet, dem fielen in der letzten Zeit die Schaufenster der Bonita-Filiale auf, die mit Plakaten wie „Alles muss raus“ beklebt sind.