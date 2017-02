Böser Treppensturz im "Aquamathe": Rettungshubschrauber im Einsatz

Iserlohn - Im Schwimmbad "Aquamathe" in Iserlohn-Letmathe hat sich am Dienstagnachmittag ein 56-jähriger Besucher so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber nach Dortmund ausgeflogen werden musste.

Am Dienstag gegen 14.15 Uhr rückte der Iserlohner Rettungsdienst zum "Aquamathe" in Letmathe aus, weil sich der 56-jährige Besucher des Bades durch den Sturz schwere Verletzungen zugezogen hatte. Zusätzlich wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert.

"Zur Landungssicherung rückte ein Teil des Löschzuges der Berufsfeuerwehr aus. Der Patient wurde nach der notärztlichen Versorgung und dessen Transportfähigkeit in ein Dortmunder Krankenhaus geflogen. Der Einsatz dauerte 75 Minuten an und es waren 16 Einsatzkräfte beteiligt", heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr Iserlohn. - eB