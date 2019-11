BMW-Gang? Autoknacker schlachten erneut Wagen bei Autohändler aus

Hoher Sachschaden

Kreisgebiet - Das Vorgehen liest sich verdächtig ähnlich: Unbekannte dringen auf das Gelände eines Autohauses ein, schlachten Wagen aus und verschwinden. Geschehen erst in Lüdenscheid, jetzt in Werdohl. Der Schaden ist in beiden Fällen enorm.