Blitzer im MK: An diesen Stellen im Kreis wird das Tempo kontrolliert

Polizei und Märkischer Kreis überwachen das Tempo auf den Straßen im Kreisgebiet. An verschiedenen Stellen werden ab dem 3. Oktober die mobilen Blitzer aufgebaut.

Märkischer Kreis - Zu schnelles Fahren ist Unfallursache Nummer eins auf Deutschlands Straßen. Deshalb überwachen die Polizei und der Märkische Kreis das Tempo auf den Straßen in den Städten und Gemeinden. An den unten aufgezählten Stellen wird in dieser Woche im Märkischen Kreis eine Messstation aufgebaut - zusätzlich zu kurzfristigen Kontrollen im ganzen Kreisgebiet.

Montag, 3. Oktober

Keine Standorte bekannt

Dienstag, 4. Oktober

Iserlohn : Letmathe

: Letmathe Meinerzhagen : zwischen Meinerzhagen und Badinghagen

: zwischen Meinerzhagen und Badinghagen Altena: zwischen Elfenfohren und Abzweig zur L698 (Evingsen)

Mittwoch, 5. Oktober

Iserlohn : Innenstadt, Kesbern, Lössel

: Innenstadt, Kesbern, Lössel Meinerzhagen : zwischen Meinerzhagen und Badinghagen

: zwischen Meinerzhagen und Badinghagen Altena: zwischen Elfenfohren und Abzweig zur L698 (Evingsen)

Donnerstag, 6. Oktober

Iserlohn : Hennen, Kalthof, Rheinen

: Hennen, Kalthof, Rheinen Meinerzhagen : zwischen Meinerzhagen und Badinghagen

: zwischen Meinerzhagen und Badinghagen Altena: zwischen Elfenfohren und Abzweig zur L698 (Evingsen)

Freitag, 7. Oktober

Iserlohn : Sümmern, Griesenbrauck

: Sümmern, Griesenbrauck Meinerzhagen : zwischen Meinerzhagen und Badinghagen

: zwischen Meinerzhagen und Badinghagen Altena: zwischen Elfenfohren und Abzweig zur L698 (Evingsen)

Samstag, 8. Oktober

Keine Standorte bekannt

Sonntag, 9. Oktober

Keine Standorte bekannt

Der Märkische Kreis weist zudem darauf hin, dass die Standorte der stationären Starenkästen sowie die Standorte für die mobilen und stationären Geschwindigkeitsüberwachungswagen im Internet einsehbar sind.