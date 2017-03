Hier wird im Märkischen Kreis mobil geblitzt

Märkischer Kreis - Auch in der kommenden Woche werden die Polizei und der Kreis an verschiedenen Stellen im Märkischen Kreis Radarmessungen durchführen. Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass überhöhte Geschwindigkeit Unfallursache Nummer eins in Deutschland ist. Deshalb sollte stets mit der vorgegebenen Geschwindigkeit gefahren werden. An folgenden Stellen wird geblitzt:

Montag, 20. März Dienstag, 21. März Mittwoch, 22. März Donnerstag, 23. März Iserlohn - Stadtgebiet - Letmathe - Hennen - Kalthof - Rheinen Lüdenscheid - Zentrum Werdohl - Stadtgebiet Kierspe - L 528 - Zentrum Balve - K 39 - B 515 - Zentrum - B 229 Altena - Stadtgebiet Balve - Stadtgebiet Halver - Stadtgebiet Iserlohn - Sümmern - Griesenbrauck Schalksmühle - L 561 - Stallhaus - Flaßkamp - Reeswinkel - Zentrum Hemer - K 16 - Zentrum - L 683 Iserlohn - Stadtgebiet - Iserlohner Heide - Hombruch - Nußberg Lüdenscheid - B 229 Nachrodt - Gemeindegebiet Plettenberg - Zentrum - B 236 - L 561 - L 697 Menden - L 537 - Zentrum - B 7 - Platte Heide Iserlohn - Innenstadt Kierspe - Stadtgebiet Menden - Stadtgebiet Neuenrade - Stadtgebiet Meinerzhagen - L 707 - Valbert - Zentrum - L 694 - B 54 - L 539 Altena - Zentrum - Nettenscheid Freitag, 24. März Samstag, 25. März Sonntag, 26. März Hemer - Stadtgebiet Iserlohn - Dröschede - Oestrich - Gerlingsen Plettenberg - Stadtgebiet Halver - B 229 Lüdenscheid - südliches Stadtgebiet Menden - Stadtgebiet Balve - Stadtgebiet Meinerzhagen - Stadtgebiet

Darüber hinaus kann es im gesamten Kreisgebiet zu weiteren kurzfristigen Kontrollen der Polizei kommen.

Der Märkische Kreis weist zudem darauf hin, dass die Standorte der stationären Starenkästen sowie die Standorte für die mobilen Geschwindigkeitsüberwachungswagen im Internet unter www.maerkischer-kreis.de einsehbar sind.