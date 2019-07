Mit Blechschere fette Beute gemacht: In Serie Handwerker-Fahrzeuge "aufgeschnitten"

Fünf Tatorte in Letmathe und Lasbeck

Iserlohn - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind in Letmathe und Lasbeck mindestens acht Handwerker-Fahrzeuge aufgebrochen worden. Die Täter seien dabei im Schutz der Dunkelheit mit einer Blechschere angerückt, so die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis. Der geschätzte Wert der Gesamtbeute liegt im fünfstelligen Bereich.