„Blaufrauen“ eine Seltenheit

Südwestfalen - Viele Unternehmen in Südwestfalen suchen händeringend nach qualifiziertem Personal, finden es aber nicht. Nach einer Studie der Fachhochschule Südwestfalen könnten gut ausgebildete Frauen diese Lücke füllen. Rund 30 Prozent der 430 000 in Südwestfalen lebenden Frauen im Alter zwischen 18 bis 64 Jahren kommen danach als „stille Reserve“ in Frage. Doch ganz so einfach ist der Weg von der Theorie zur Praxis nicht, wie eine Diskussionsrunde auf Einladung von Sauerland Initiativ ergab.

Prof. Dr. Anne Jacobi, Verfasserin der Studie, hat mit ihrem Team 3836 Frauen zu ihren beruflichen Vorstellungen, ihren Vorstellungen über Lebensumfeld und Unternehmen sowie zu ihren Perspektiven befragt. „Was müssen Unternehmen anbieten, damit sich Frauen engagieren, und wo möchten sie leben und arbeiten?“ Sonderurlaub beziehungsweise Freistellung in Notfällen wird laut Studie von mehr als 90 Prozent der Befragten als entscheidendes Kriterium genannt. Dr. Jacobi: „Im glücklichsten Land Norwegen gehört die Freistellung zur Selbstverständlichkeit. Die machen sich keinen Kopf darüber.“

„Wir auch nicht“, unterstrich in der anschließenden Diskussionsrunde Josef Levermann, Prokurist der SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH in Sundern. Der Spezialist für Fahrradzubehör und Kunststofftechnik beschäftigt allein am Hauptstandort mehr als 300 Mitarbeiter. Die Organisation finde in den Abteilungen ganz autark statt. „In der Telefonzentrale arbeiten vier Mütter an fünf Tagen. Dort werden Freistellungen untereinander abgesprochen und geregelt.“ In einem großen Team seien die Herausforderungen vergleichsweise einfach zu lösen. Mit Blick auf die vielen kleinen Unternehmen und Handwerksbetriebe schränkte Levermann die Konstruktion aber deutlich ein: „Wenn in einem fünf- oder zehnköpfigen Betrieb die einzige Buchhalterin für fünf Wochen ausscheidet, bricht alles zusammen.“

Dass es keine passende Schablone für die Erwartungen auf beiden Seiten gibt, erklärte Harald Dehn, Leiter Personal Deutschland der Egger Holzwerkstoffe aus Brilon. „Wir versuchen, auf die Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Voraussetzung ist, dass offen über Möglichkeiten und Bedenken gesprochen wird.“ Familie und Beruf seien heute viel enger verzahnt als früher. „Am Ende muss das Ergebnis stimmen.“

Kindererziehung sowie -versorgung in Krankheitsfällen werden zunehmend von Vätern übernommen, stellte Gundula Wagner vom Zonta Club Arnsberg fest. „Die Teamarbeit in der Familie nimmt einen höheren Stellenwert ein.“ Eine Entwicklung, die Prof. Dr. Jacobi ausdrücklich begrüßt: „Es fallen nicht mehr nur Frauen aus. Wir müssen aber noch weiter an den Rollenverteilungen arbeiten.“

Um Job und Familie besser unter einen Hut zu bringen, ist aus Sicht von Kita-Leiterin Renate Leifert mehr Spielraum bei den Angeboten nötig. „Die Randzeiten gewinnen an Bedeutung, aber weil das Budget nicht mehr hergibt, können wir nicht flexibler werden.“ Korrekturen seien überfällig.

Mehr Offenheit erwartet Levermann im Gegenzug von den Frauen selbst. Fast alle Bewerbungen zielten auf den kaufmännischen Bereich. Die technische Sparte spiele fast gar keine Rolle. „Ich brauche nicht nur qualifizierte Blaumänner, sondern ebenso engagierte Blaufrauen.“