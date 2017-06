Billiger Bus fahren: Auch CDU fürs Sozialticket

Lüdenscheid - Der Einführung eines Sozialtickets im Märkischen Kreis spricht praktisch nichts mehr entgegen.

Nachdem sich auch die CDU-Kreistagsfraktion in ihrer Sitzung am Donnerstagabend für den vergünstigten Fahrschein entschieden hat, ist eine ausreichende Mehrheit in den Sitzungen von Kreisausschuss und Kreistag sicher. „Die aktuellen Zahlen sprechen für die Umsetzung“, sagte Fraktionschef Karsten Meininghaus.

„Durch die Einführung des Sozialtickets entstehen neue Umsatzpotenziale, die das Defizit der MVG, auch ohne einen zusätzlichen Beitrag aus der Kreisumlage, vermindern“, erklärte Kreiskämmerer Fritz Heer. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Im Märkischen Kreis sind rund 43 000 Personen zum Bezug eines Sozialtickets berechtigt.

Nach den Erfahrungen aus den Nachbarkommunen wird mit einer Nutzerquote von zehn bis zwölf Prozent gerechnet. Das würde zu Netto-Gesamterlösen in Höhe von zwei Millionen Euro führen. Darin eingerechnet ist noch ein Landeszuschuss in Höhe von 780 000 Euro. Ob es im kommenden Jahr überhaupt Fördergelder gibt, ist derzeit noch offen. Die neue Landesregierung von CDU und FDP hat sich in dieser Frage noch nicht öffentlich positioniert. „Wir gehen aber schon davon aus, dass es auch in Zukunft Mittel für diesen Zweck aus Düsseldorf geben wird“, sagte Meininghaus.

Die Erfahrungen aus anderen Kreisen hätten nun gezeigt, dass ein Sozialticket nicht zu zusätzlichen Belastungen im Haushalt führe. Das auch deshalb, weil ein Ausgleich der Differenz zwischen der günstigen Monatskarte für den Hilfeempfänger (25 Euro Stadt, 35 Euro Kreis) und dem regulären Preis (58 und 98 Euro) im Wesentlichen nicht mehr vorgesehen ist. Die MVG erhält (Einnahmeaufteilung 2014) rund 93 Prozent der Fahrgeldeinnahmen. Die restlichen sieben Prozent erhalten Busverkehr-Ruhr-Sieg (BRS) und die Schienenbetreiber.

Diesen Unternehmen muss die MVG die Differenz erstatten. Trotzdem bliebe unterm Strich durch zusätzliche Fahrgäste ein Mehrerlös für die MVG – bei einem Defizit von zuletzt rund 16,4 Millionen Euro im Jahr sind neue Einnahmen stets willkommen. Meininghaus: „Deshalb haben wir heute keine Bauchschmerzen mehr mit der Einführung eines Sozialtickets.“ Ohnehin biete das Verkehrsunternehmen schon viele Vergünstigungen (Fun-Ticket, Generation 60 plus usw.) an, um zusätzliche Fahrgäste zu gewinnen.

Gute Erfahrungen hat die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna (VKU) seit 2008 mit dem Sozialticket gemacht. „Wir haben die 5000er-Marke bei den Nutzern geknackt“, sagte ein Sprecher. Allerdings sei der bürokratische Aufwand nicht unerheblich. „Die Berechtigungen fallen bei entsprechenden Einkünften zwischendurch mal weg. Da ist viel Bewegung drin, die nachgehalten werden muss. In der Summe überwiegen jedoch die positiven Erkenntnisse.“

Grüne und Linke im Kreis drängen seit Langem auf den Startschuss fürs Sozialticket, SPD und CDU wollen nun ebenfalls mit der MVG die Voraussetzungen schaffen, dass es im nächsten Jahr losgeht.

