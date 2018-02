Bewaffneter Raub auf Spielhalle in Werdohl: War es das "Tankstellen-Trio"?

Das sagt die Polizei zur nahe liegenden Vermutung

[Update, 16.40 Uhr] Werdohl - Zwei bewaffnete Raubüberfälle auf die Spielhalle an der Straße „Am Steinbrink“ innerhalb von nicht einmal drei Wochen. Am Freitagabend stürmten um 21.11 Uhr drei maskierte Täter die Spielhalle in Ütterlingsen, bedrohten den Angestellten mit einer Schusswaffe und entwendeten Bargeld aus der Kasse.