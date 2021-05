Bewaffnete Raubüberfälle im MK: Polizei veröffentlicht weitere Fahndungsfotos

Mindestens vier Taten

+ © dpa Nach vier bewaffneten Raubüberfällen im Märkischen Kreis hat die Polizei jetzt weitere Fahndungsfotos veröffentlicht. © dpa

Bringen diese Aufnahmen endlich den entscheidenden Hinweis? Bei der Suche nach den beiden Männern, die als dringend tatverdächtig gelten, mindestens vier bewaffnete Raubüberfälle in Werdohl, Neuenrade, Balve und Menden-Lendringsen verübt zu haben, veröffentlicht die Polizei neue Fahndungsfotos.

Die Aufnahmen stammen aus der Videoüberwachung des Rewe-Getränkemarktes an der Hönnetalstraße in Balve, den zwei Täter am Abend des 27. April gegen 18.20 Uhr überfallen hatten. Die Bildausschnitte zeigen die Bekleidung des Haupttäters an der Kasse sowie den Mittäter, der im Eingangsbereich Wache schiebt. Wem vor, während oder nach der Tat Personen aufgefallen sind, die so bekleidet waren, wie auf den Aufnahmen zu sehen ist, bittet die Polizei sich schnellstmöglich zu melden.

+ Dieser Bildausschnitt zeigt den Haupttäter beim Überfall in Balve. Laut Zeugenaussagen ist er zwischen 20 und 30 Jahren alt und trug bei der Tat einen weißen Kapuzenpullover, der auf der Aufnahme zu sehen ist. © Polizei MK

Der Haupttäter hatte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld aus der Kasse erbeutet und war anschließend mit dem zweiten noch Unbekannten zu Fuß zwischen Rossmann-Drogerie und Getränkemarkt in Richtung der Bahngleise geflüchtet. Ebenfalls an diesem Abend, gegen 20.50 Uhr, schlugen die wahrscheinlich selben Täter in Werdohl im Netto-Markt am Pungelscheider Weg zu. Dort behielt einer der Kriminellen ebenfalls den Eingangsbereich im Blick, während der zweite Täter sich in die Kassenschlange stellte und den Kassierer, als er diesen erreicht hatte, mit einer Waffe bedrohte und Bargeld forderte. Nachdem er dieses bekommen hatte, flüchteten beide Täter erneut zu Fuß – diesmal in Richtung Alt Pungelscheid/Neubaugebiet Riesei.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Bei beiden Taten hatten mehrere Kunden die Überfälle beobachtet. Ob diese sich mittlerweile bei der Polizei gemeldet haben und Hinweise auf die Identität der Männer geben konnte, wollte Polizeisprecher Marcel Dilling auf Anfrage „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht sagen: „Bei uns gehen in dieser Sache immer wieder Zeugenhinweise ein. Aber die Ermittlungen dauern an, deshalb können wir nicht alle Informationen preisgeben.“

+ Der Mittäter hielt in kurzen Hosen im Eingangsbereich des Getränkemarktes in Balve Wache. © Polizei MK

Die beiden Männer werden zudem verdächtigt, auch in Neuenrade und Menden-Lendringsen zugeschlagen zu haben. In Neuenrade überfielen sie am 21. April gegen 19.15 Uhr den Rewe-Getränkemarkt am Haller Weg, in Lendringsen am Folgetage gegen 8.45 Uhr einen Lottoladen an der Lendringser Hauptstraße.

Kassiererinnen mit Schusswaffe bedroht

+ Der Rewe-Getränkemarkt am Haller Weg in Neuenrade war das erste Ziel der Täter. © Volker Griese

In beiden Fällen bedrohte ein Täter die Kassiererinnen mit einer Schusswaffe und erbeutete Bargeld und im Kiosk auch Zigaretten, während der andere Täter im Eingangsbereich Wache hielt. Nach dem Überfall in Neuenrade hatte die Polizei eine Aufnahme der Überwachungskamera veröffentlicht, die den Haupttäter zeigt. Konkrete Hinweise zur Identität der beiden Räuber waren in der Folge allerdings nicht bei der Polizei eingegangen.

+ Diese Aufnahme des Haupttäters veröffentlichte die Polizei nach dem Überfall auf den Rewe-Getränkemarkt in Neuenrade. © Polizei MK

Diese ermittelt in allen vier Fällen wegen schweren Raubes. Im Falle der Ergreifung der Täter sieht der Gesetzgeber für schweren Raub eine Haftstrafe von mindestens drei Jahren vor. Hinweise zu den Überfällen nimmt jede Polizeidienststelle in der Region entgegen.