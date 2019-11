Betrunkener schlägt um sich: Polizei überwältigt 26-Jährigen

Hagen - Ein betrunkener 26-Jähriger hat am Sonntagmorgen Polizisten in Hagen angegriffen. Als die Beamten ihn durchsuchen wollten, schlug er um sich.

Gegen 7.10 Uhr riefen Anwohner die Beamten an die Hochstraße und beschwerten sich über laute Musik aus einer Wohnung. In der Wohnung trafen die Polizisten auf mehrere betrunkene Gäste. Als sie Personalien der Besucher überprüften, widersetzte sich ein 26-Jähriger und schlug um sich.

Die Beamten überwältigten ihn und brachte ihn in Gewahrsam. Der Alkoholtest zeigte: über 1,8 Promille.

Ein Polizist wurde bei dem Einsatz an der Hand verletzt. Den Täter erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

