Betrunkener Lkw-Fahrer (21) fährt auf B236 beinahe zwei Polizisten um

Iserlohn - Parallel zum spektakulären Einsatz in Lüdenscheid mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) gab es am Dienstagabend einen zweiten Vorfall im Märkischen Kreis, der die volle Konsequenz von Polizeibeamten forderte: Auf dem Autobahnzubringer in Iserlohn-Oestrich erfasste ein angetrunkener Lkw-Fahrer (21) beinahe zwei Polizisten, die einen Wildunfall aufnahmen. Dann baute er selbst einen Unfall und flüchtete zu Fuß.

Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis auf Anfrage bestätigte, war es am Dienstag gegen 21 Uhr zu den Vorkommnissen in Iserlohn-Oestrich gekommen.

Offenbar war ein 21-jähriger Lkw-Fahrer aus Iserlohn von der A46 abgefahren und anschließend auf der B236 unterwegs, als er im alkoholbedingt berauschten Zustand eine Situation falsch oder gar nicht erfasste:

Unfallstelle rücksichtslos durchfahren

Wegen eines Wildunfalls stand dort ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Der junge Lkw-Fahrer durchfuhr die Unfallstelle offenbar rücksichtslos mit unangepasster Geschwindigkeit - und erfasste deshab beinahe die beiden Beamten.

Der 21-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, touchierte dann aber selbst im Bereich Stenglingser Weg zwei dort geparkte Pkw und landete schließlich in der Leitplanke.

Raus aus dem Lkw, rein ins Gebüsch

Wohl wissend um den Ärger, der ihm jetzt mit der Polizei drohte, flüchtete der Iserlohner zu Fuß aus seinem Lastwagen in ein Gebüsch, das sich jedoch nicht als gutes Versteck erwies: Beamte zogen ihn aus dem Gebüsch und nahmen ihn vorläufig fest.

Schnell war vor Ort klar, dass der Mann mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde ins Gewahrsam gebracht, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

+++ Wir berichten in Kürze noch ausführlicher zu diesem Vorfall. +++

Parallel am Dienstagabend musste sich die Polizei in Lüdenscheid mit einer unter Betreuung stehenden, psychisch kranken Frau (54) auseinandersetzen, die erst randalierte und sich dann in ihrer Wohnung verbarrikadierte. Hier konnte erst ein SEK für Ruhe sorgen.

Ebenfalls in Lüdenscheid gipfelte ein Einsatz wegen eines häuslichen Streits bereits am 26. Oktober darin, dass Polizeibeamte eine Amphetamin-Küche in einem Wohnhaus entdeckten. Das wurde erst am Mittwoch bekannt.