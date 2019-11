Betrunken am Steuer und auf Streit aus: Hagener (35) flippt aus

Auf dem Parkplatz des Penny-Supermarktes an der B7 in Hemer

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagabend dafür gesorgt, dass die Polizei im Märkischen Kreis einen aggressiven wie betrunkenen Zeitgenossen (35) aus Hagen aus dem Verkehr ziehen konnte. Schauplatz einer verbalen wie körperlichen Auseinandersetzung des Mannes mit den eingesetzten Beamten war der Parkplatz des Penny-Supermarktes an der B7 in Hemer.