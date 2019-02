Promi aus GNTM und "Let's dance": Jorge Gonzalez kommt ins Stern-Center

Sitzt in der Jury der RTL-Show "Let's Dance": Jorge Gonzalez (links) mit Motsi Mabuse und Joachim Llambi.

Lüdenscheid - Der nächste Promi hat sich für Lüdenscheid angekündigt. Diesmal macht ein bekanntes TV-Gesicht Station in der Bergstadt.

Jorge Gonzalez ist seit 2013 Jury-Mitglied in der RTL-Show „Let’s dance“. Jetzt kommt er ins Stern-Center. Wie das Center-Management mitteilte, wird der Choreograph mit kubanischen Wurzeln am Samstag, 9. März, in Lüdenscheid zu Gast sein.

In der Zeit von 14 bis 18 Uhr wird er unter anderem eine Autogrammstunde geben. Weitere Programmpunkte sind geplant.

Gonzalez wurde 2009 durch seine Auftritte als Laufsteg-Trainer in der Pro-Sieben-Show „Germanys Next Top-Model“ einem breiteren Publikum bekannt. Zuletzt nahm er den Deutschen Fernsehpreis für die RTL-Produktion "Let's Dance" entgegen.

In einem Interview mit der Boulevard-Zeitung tz

erklärte der 51-Jährige sein Faible für High-Heels: "Auf Absätzen fühle ich mich wohler als in flachen Schuhen."

Schon als Dreijähriger habe er mit den High-Heels seiner Großmutter gespielt. Später habe er bei Frauen immer auf deren Absätze geschaut. "Damit meine Füße nicht leiden, pflege ich sie intensiv und mache spezielle Übungen."

Zuletzt hatte der RTL-Bachelor Christian Tews Station im Stern-Center gemacht und zum Valentinstag hunderte Rosen an Kunden verteilt.