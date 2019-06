Behandelt sonst Katzen: Dieser Tierarzt aus MK will Profi-Bodybuilder werden

Lüdenscheid – Dieser Tierarzt aus dem Märkischen Kreis hat ein ungewöhnliches Hobby. Er stählt seinen Körper, wo er nur kann. Jetzt hofft er auf eine Lizenz als Bodybuilder.

Kurz vor seiner Teilnahme am Wettbewerb „Olympia Amateur Portugal“, bei dem er die Lizenz zum Profi-Bodybuilder gewinnen möchte, ließ Bodybuilder Valentis Dokos am Samstag beim „Quo Vadis Festival“ Am Wendelpfad die Muskeln spielen.

„Valentis Dokos hat die Vorbereitung auf den Wettkampf hier im Studio gemacht“, kommentierte Trainer und Studioleiter Boris Milenkovski die Showeinlage des Athleten, der von Beruf Tierarzt ist. Er kümmert sich laut Homepage in seiner Praxis in Letmathe um Hunde, katzen und Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Frettchen, Hamster, Mäusen, Chinchillas, Vögel, etc.

Über die Tierarztpraxis lernten sich Athlet und Trainer kennen. Der Auftritt des Bodybuilders war sportlicher Höhepunkt des Sommerfests im Fitnessstudio, bei dem die große Studiofamilie mit Besuchern zu Musik, gutem Essen, Austausch und Geselligkeit zusammenkam. Für die Musik sorgte DJ Dee aus Lüdenscheid.

Gegrilltes steuerte die Familie Ilcev zur Studioparty bei. Kleine Besucher durften sich über eine Hüpfburg freuen. Interessierte nutzten das Fest zu einer Besichtigung des Studios.