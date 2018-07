Gesundheit für Betriebe immer wichtiger

Lüdenscheid - Mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen in Deutschland scheidet vor dem offiziellen Renteneintrittsalter aus dem Arbeitsleben aus. Die Techniker Krankenkasse hat das in ihrem neuen Gesundheitsreport festgestellt. „Deshalb wird betriebliches Gesundheitsmanagement immer wichtiger“, weiß Beate Noeke, Beauftragte des Verbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) für den Märkischen Kreis.

Vor drei Jahren hat die Marketingfachfrau dieses Thema in einem Studium aufgegriffen und speziell den Bereich „psychische Belastungen“ am Arbeitsplatz in einem Remscheider Unternehmen tiefer analysieren können. Als Mittelstandsbeauftragte will sie dieses Wissen in die Firmen des Kreises hineintragen. „Die Beschäftigten werden älter und sollen gleichzeitig länger arbeiten.

Dann reicht es natürlich nicht, mal hier einen Gesundheitstag einzulegen und mal dort einen Obstkorb auf den Tisch zu stellen.“ Ältere Mitarbeiter würden zwar weniger häufig krank als ihre jüngeren Kollegen, dafür dauere der Genesungsprozess deutlich länger. Deshalb werde das Thema Gesundheit für die betrieblichen Abläufe zunehmend wichtiger.

Angesichts der demografischen Entwicklung und des damit verbundenen Fachkräfte- und Nachwuchsmangels rücke als weitere wichtige Säule im Betrieb das Führungs- und Teamverhalten in den Mittelpunkt. „Wer Mitarbeiter ans Unternehmen binden will, sollte eine Kultur der Wertschätzung pflegen“, rät Beate Noeke. „Das fängt mit der Höflichkeit an.“ An Themen für einen reibungslosen und effizienten Betriebsablauf fehlt es nicht. „Ich sehe mich als Netzwerkerin und versuche, über den Verband geeignete Lösungsansätze zu vermitteln und Unternehmen zusammenzuführen.“ Digitalisierung und Qualitätsmanagement (QM) seien dabei zwei wichtige Zukunftsthemen.

Um Letzteres geht es am kommenden Donnerstag, 12. Juli, in der Lüdenscheider Phänomenta. Denn die Zeit drängt. Bis Mitte September haben die Unternehmer noch Zeit für die (Re-)Zertifizierung ihres QM-Systems. Ab 18 Uhr werden Experten Methoden und Beispiele vorstellen, wie die Ziele mit weniger Aufwand deutlich schneller erreicht werden können. Bis Montag, 14 Uhr, nimmt die Mittelstandsbeauftragte Anmeldungen unter Tel. 0 23 51 / 6 73 94 11 oder per Mail unter beate.noeke@bvmw.de entgegen (30 Euro Teilnahmebeitrag für Mitglieder, 35 Euro für Nichtmitglieder).

Alle zwei bis drei Wochen, so ihre Planungen, möchte sie Veranstaltungen für die überwiegend familiengeführten Betriebe anbieten.