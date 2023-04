Bautrupp will Firmenplatz einfach asphaltieren – Mitarbeiter werden bedroht

In Menden will ein Bautrupp ein Firmengelände asphaltieren – die verantwortlichen Mitarbeiter wissen davon aber nichts. Sie werden bedroht und rufen die Polizei.

Menden - Mitarbeiter einer Firma an der Fröndenberger Straße in Menden (NRW) haben am Donnerstagmittag die Polizei zu Hilfe gerufen, weil sie sich einem Bautrupp bedroht fühlten. Neun Männer waren am Morgen angerückt, um angeblich im Auftrag der Stadt Menden das Firmengelände zu asphaltieren.

Bauarbeiter bedroht Mitarbeiter der Firma in Menden und will mit Waffen zurückkommen

Weil die verantwortlichen Mitarbeiter der Firma von nichts wussten, verwiesen sie die Männer des Geländes. Einer der Bauarbeiter drohte, dass sie wiederkommen würden und Waffen dabei hätten.

Knapp drei Stunden später standen tatsächlich einige der Männer erneut mit mehreren Fahrzeugen, Asphaltmaschine und Kleinbagger auf dem Hof, weshalb die Firma nun die Polizei rief.

Die Polizeibeamten durchsuchten die Fahrzeuge ohne besonderen Fund und verständigten sich auf Englisch mit den Arbeitern. Derjenige, der mit Waffen gedroht hatte, war diesmal nicht dabei. Wer angeblich wem welchen Auftrag erteilt hatte, war vor Ort nicht zu ergründen.

