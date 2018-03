Bagger beschädigt Gas-Leitung in Iserlohn - Feuerwehr im Einsatz

Gas-Leck

+ © Feuerwehr Iserlohn An der Iserlohner Overhoffstraße strömte Gas aus. © Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn - Einsatz am Mittag: Um 13.11 Uhr wurde der Feuerwehr Iserlohn ausströmendes Gas aus einer Gasleitung in einer Baugrube an der Overhoffstraße gemeldet.