Bäumer-Berufskolleg: Erzieherausbildung boomt

Zahlreiche Jugendliche nutzen Beratungstag an der Bildungseinrichtung

Märkischer Kreis - Zuhören, fragen und vielleicht auch gleich anmelden – am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg in Lüdenscheid stand am Samstag erneut der traditionelle Beratungstag an. Die Zielgruppe dabei wie immer: Jugendliche, die nach ihrem Schulabschluss eine berufliche Ausbildung in den Bereichen Sozial- und Gesundheitswesen, Ernährungs- und Versorgungsmanagement oder Körperpflege anstreben.