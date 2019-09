Babys mit Fehlbildungen an den Händen - Abfrage bei den Geburtskliniken im MK

Lüdenscheid – Fünf Fälle von Fehlbildungen der Hände bei Neugeborenen wurden bis Montag bekannt. Das NRW-Gesundheitsministerium befragt nun alle Krankenhäuser.

Im Märkischen Kreis gibt es zwei Geburtskliniken. Die Märkischen Kliniken in Lüdenscheid-Hellersen und die Berglandklinik ebenfalls in Lüdenscheid. Unsere Redaktion fragte dort nach, ob es in den vergangenen Jahren ähnliche Fälle wie in Gelsenkirchen Buer, Datteln und Dorsten gab.

Im Sankt Marien-Hospital Buer in Gelsenkirchen waren zwischen Mitte Juni und Anfang September drei Kinder mit fehlgebildeten Händen geboren worden. Bei allen drei Kindern sei jeweils eine Hand betroffen. An dieser Hand seien Handteller und Finger nur rudimentär angelegt. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Das NRW-Gesundheitsministerium kündigte eine Überprüfung an.

In den Märkischen Kliniken habe es in den vergangenen zwei bis drei Jahren keine derartigen Fehlbildungen gegeben, sagte Dr. Holger Frenzke, Direktor der Klinik für Kinder und Jugendliche, gegenüber unserer Zeitung. Laut Direktor Dr. Jörn Tornow gab es auch in der Berglandklinik keinen solchen Fall.